27 июля 2019, 13:44

Хазбиев вызван в ингушский центр "Э"

Магомед Хазбиев несколько часов находится в здании силовой структуры, куда был приглашен после освобождения из колонии, сообщил сегодня брат оппозиционера Мурад Хазбиев.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 июля Хазбиев вышел из колонии в Кабардино-Балкарии, где отсидел два года и восемь месяцев по обвинению в незаконном хранении оружия и оскорблении тогдашнего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Оказавшись на свободе, активист заявил, что продолжит борьбу с несправедливостью со стороны силовиков и властей и выразил поддержку арестованным участникам мартовского митинга в Магасе.

Подробно о деле Хазбиева говорится в опубликованной на "Кавказском узле"  справке "Из оппозиции до застенок СИЗО - путь опального Магомеда Хазбиева".

Скриншот публикации https://t.me/fortangaorg/4153Сегодня Магомеда Хазбиева вызвали в центр "Э", сообщил брат активиста Мурад Хазбиев. "Магомеда еще к 10 утра вызвали в ЦПЭ, который в Магасе. Я жду у здания уже почти два часа, но он еще не вышел, пока никакой информации", - передал корреспондент "Кавказского узла" слова Мурада Хазбиева в 12.55 мск.

Информацию о том, что Магомед Хазбиев два часа находится в здании силовой структуры, подтвердил в 13.08 мск и Telegram-канал "ФортангаORG".

Официальным подтверждением этих данных "Кавказский узел" не располагает.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Персоналии" также размещены биографии Магомеда Хазбиева и Юнус-Бека Евкурова.

Примечание:

"Муфтият Ингушетии пообещал Минюсту исправить устав в 2019 году", "Проблемы реабилитации радикальной молодежи Северного Кавказа стали темой "круглого стола" в Москве", "Адвокат: риторика муфтия Чечни в адрес ингушских богословов уголовно наказуема".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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