Хазбиев объявил о продолжении общественной деятельности

25 июля 2019, 20:02

Ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев заявил после освобождения из колонии, что продолжит борьбу с несправедливостью со стороны силовиков и властей. Он выразил поддержку арестованным участникам мартовского митинга в Магасе.

Как информировал "Кавказский узел", в ноябре 2018 года Хазбиев был приговорен к двум годам и 11 месяцам колонии-поселения, однако 26 февраля Верховный суд Ингушетии признал его невиновным в разжигании розни и сократил этот срок на три месяца. Сегодня Хазбиев вышел на свободу.

Хазбиев обвинялся в незаконном хранении оружия. После обысков в его доме в Назрани в январе 2015 года он несколько лет прожил в Чечне, находясь под госзащитой. Его арестовали по возвращении на родину в январе 2018 года. К обвинению в незаконном хранении оружия добавились обвинения в оскорблении представителя власти – тогдашнего главы республики Юнус-Бека Евкурова - и возбуждении вражды и ненависти, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке " Хазбиев обвинялся в незаконном хранении оружия. После обысков в его доме в Назрани в январе 2015 года он несколько лет прожил в Чечне, находясь под госзащитой. Его арестовали по возвращении на родину в январе 2018 года. К обвинению в незаконном хранении оружия добавились обвинения в оскорблении представителя власти – тогдашнего главы республики Юнус-Бека Евкурова - и возбуждении вражды и ненависти, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке " Из оппозиции до застенок СИЗО - путь опального Магомеда Хазбиева ".

По выходу из ворот колонии Хазбиева встречали около 50 человек - родственники, друзья и единомышленники. У АЗС в двухстах метрах от федерального КПП "Чермен" к их машинам присоединились и другие. По приезду Хазбиева домой в том же дворе, где в 2015 году прошел обыск, было организовано застолье.

Хазбиев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что чувствует себя хорошо. "Но обследоваться надо. Условия в общем по России в тюрьмах, конечно, нечеловеческие. Думаю, это наследие Советского союза. Никаких изменений в этой системе ФСИН, это концлагеря натуральные. Думаю, что фашисты и то себя лучше вели по отношению к пленным, чем [надзиратели] в российских тюрьмах. Не именно там, где я сидел, а в общем по России. Постоянно приходилось сталкиваться - в Пятигорске, в разных СИЗО, с людьми, которые сидели на Севере. Дай Аллах, чтобы туда никто не попадал, а если и попадет, то чтобы положение было, как у меня", - сказал Хазбиев, пояснив, что благодаря помощи братьев и единомышленников "ни в чем не нуждался".



Активист заявил, что продолжит заниматься общественной деятельностью. "Я намерен продолжить общественную деятельность, ведь на этом пути пали мои единомышленники Магомед Евлоев, Макшарип Аушев. Мы просили прекратить беззаконие, похищение людей, внесудебные казни. До тех пор, пока будет продолжаться беззаконие, я намерен продолжать свою деятельность и бороться против несправедливости", - сказал Магомед Хазбиев, выразив надежду, что новый глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов "устранит беззаконие".



Участники мартовского митинга в Магасе, по его мнению, оказались под арестом в результате "провокации".



26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что на следующий день привело к стычкам с силовиками. В начале апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Информация о последующих задержаниях собрана в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Хазбиев также обратился на ингушском языке к "божьим врагам". "У всего свой срок: заключенный освобождается, а зло, которые ты творишь по команде, уголовные дела, несправедливость, останутся поперек твоего порога. Я освобожден и вернулся, и другие вернутся. За все подставы, зло враги народа ответят. А народу моему я желаю, пусть Всевышний сделает нашу жизнь благословенной. Эти божьи враги, народные враги, чтобы их след испарился на этой земле, чтобы следующий руководитель - они называют его "падишах", но это неправильно, он глава республики, - чтобы он был мусульманином, переживал за республику, за народ. Справедливый и мужественный [руководитель] - такой нам нужен, тогда наше положение исправится. Будем молиться об этом. И будем молиться о том, чтобы след врагов божьих и народа испарился, и будем стараться для этого", - сказал Магомед Хазбиев (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Обвинение в оскорблении Юнус-Бека Евкурова связано с появившимися в 2015 году на YouTube видеоинтервью Хазбиева. По мнению оппозиционера, обвинение основано на неверном переводе некоторых слов из его речи. На видео Магомед Хазбиев искажал имя Евкурова, вставляя в него слова из тюремного жаргона, термины, намекающие на умственную неполноценность, и обозначения животного, а также называл главу Ингушетии "врагом народа" и "врагом бога". Фрагменты речи Хазбиева перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Персоналии" также размещены биографии Магомеда Хазбиева и Юнус-Бека Евкурова.