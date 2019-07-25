Член общественного движения "Мехк-Кхел" Магомед Хазбиев. Фото Кадр видео "Обращение Магомеда Хазбиева к Ингушскому народу и роду Евкуровых" ingushetiyaruorg2010, https://www.youtube.com/watch?time_continue=770&v=IpjWLRRgrKc

25 июля 2019, 17:53

Из оппозиции до застенок СИЗО – путь опального Магомеда Хазбиева

В конце января 2015 года сотрудники МВД Ингушетии по запросу полиции Ростова-на-Дону задержали оппозиционера и члена общественного движения "Мехк-Кхел" Магомеда Хазбиева по обвинению в угоне машины и хранении оружия. При допросе подозрения не подтвердились, оппозиционер вышел на свободу. В 2018 году был арестован и осужден на два года и 11 месяцев лишения свободы. В 2019 году срок был снижен на три месяца. 25 июля 2019 года Хазбиев освободился из колонии.

Опального ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева, активно критиковавшего республиканских силовиков и Центр по борьбе с экстремизмом, в чем только не обвиняли – и в разжигании ненависти и вражды, и в угоне дорогого автомобиля, и в хранении оружия. Дело дошло до покушения на жизнь активиста, случившегося прямо под носом у чеченских силовиков. Теперь вернувшегося в Назрань Хазбиева судят по делу об оскорблении представителя власти – родного брата действующего главы Ингушетии Увайса Евкурова. Оппозиционер сидит под стражей, адвокаты и родственники собирают доказательства его невиновности, а ОФСИН по Ингушетии обвиняет всех в умышленном искажении сведений в целях формирования у общественности негативного отношения к деятельности учреждения. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" размещена биография Магомеда Хазбиева.

1 февраля 2015 года в Грозном машину Магомеда Хазбиева обстреляли из автомата, после чего СУ СКР по Чечне возбудило уголовное дело о покушении на убийство и взяла Хазбиева под госзащиту 1.

В марте 2015 года МВД Ингушетии объявило Хазбиева в международный розыск 2, хотя с тех пор он продолжал находиться в Чечне, куда могли приехать ингушские силовики. Более того, Хазбиев выезжал в Украину по иностранному паспорту, но нигде – ни на российском таможенном контроле, ни тем более на украинском, задержан не был, что противоречит действующей процедуре Интерпола.

В январе 2018 года во двор дома в Назрани, где проживают родители Магомеда Хазбиева и семья его младшего брата, была брошена граната. Никто не пострадал 3.

Вслед за этим, Хазбиев на видеоканале в YouTube опубликовал видеообращение, в котором он сообщил, что принял решение вернуться в Ингушетию, а также в открытую обвинил влиятельного родственника главы республики Юнус-Бека Евкурова в покушении на него в Грозном в 2015 году 4.

«11 января 2018 года силовики задержали оппозиционера, а суд принял решение о заключении его под стражу в связи с подозрениями в незаконном хранении оружия и оскорблении представителя власти – главы республики».

Обвинение в оскорблении Юнус-Бека Евкурова связано с появившимися в 2015 году на YouTube видеоинтервью Хазбиева. Оппозиционер утверждал, что обвинение основано на неверном переводе некоторых слов из его речи. На видео Магомед Хазбиев искажал имя Евкурова, вставляя в него слова из тюремного жаргона, термины, намекающие на умственную неполноценность, и обозначения животного, а также называл главу Ингушетии "врагом народа" и "врагом Бога".

Магомед Хазбиев выступал с заявлениями о коррупции во властных структурах и требовал проверить, причастны ли сотрудники Центра по противодействию экстремизму в Ингушетии к смерти бывшего замминистра строительства Ингушетии, члена общественного движения "Мехк-Кхел" Султан-Гирея Хашагульгова, расследовавшего финансовые злоупотребления в Ингушетии 5.

27 ноября 2018 года Магасский районный суд Ингушетии приговорил Магомеда Хазбиева к двум годам и одиннадцати месяцам лишения свободы. Прокурор требовал для Хазбиева 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении и 50 тысяч рублей штрафа. Защита требовала оправдать оппозиционера.

26 февраля 2019 года Верховный суд Ингушетии, рассмотрев жалобу на приговор, снял с Хазбиева обвинение в возбуждении вражды и ненависти, снизив срок наказания на три месяца, до двух лет и восьми месяцев колонии-поселения.

25 июля 2019 года Магомед Хазбиев освободился из колонии в поселке Советский Прохладненского района Кабардино-Балкарии.

Примечания

  1. Оппозиционеры заявили о необходимости полной замены состава ЦПЭ Ингушетии // Кавказский узел, 09.12.2016.
  2. МВД Ингушетии объявило в международный розыск главу республиканского отделения партии РПР ПАРНАС Магомеда Хазбиева // Эхо Москвы, 17.03.2015.
  3. Взрывом гранаты поврежден дом Хазбиевых в Назрани // Кавказский узел, 08.01.2018.
  4. Магомед Хазбиев: В меня стрелял Увайс Евкуров, не смотря ни на что я возвращаюсь домой // ingushetiyaruorg2010 – YouTube, 09.01.2018.
  5. СКР: Султан-Гирей Хашагульгов подозревался в подготовке нападений на судей и следователей // Кавказский узел, 19.02.2013; Оппозиционеры заявили о необходимости полной замены состава ЦПЭ Ингушетии // Кавказский узел, 09.12.2016.

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