Ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев вышел на свободу

25 июля 2019, 11:15

Магомед Хазбиев, осужденный за оскорбление занимавшего пост главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и незаконный оборот оружия, вышел сегодня из колонии. Его встретили друзья и родственники, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Как сообщал "Кавказский узел", 27 ноября 2018 года Магасский райсуд приговорил оппозиционера Магомеда Хазбиева к двум годам и 11 месяцам колонии-поселения 26 февраля 2019 года Верховный суд Ингушетии признал Хазбиева невиновным в разжигании розни и смягчил ему приговор до 2 лет и 8 месяцев колонии-поселения. Суд проигнорировал доводы о полной невиновности оппозиционера Магомеда Хазбиева и несущественно сократил ему срок заключения, заявила защита.

Хазбиев обвинялся в незаконном хранении оружия после обысков в его доме в Назрани в январе 2015 года, после чего уехал в Чечню, где жил несколько лет, находясь под госзащитой. Его арестовали по возвращении на родину в январе 2018 года. К обвинению в незаконном хранении оружия добавились обвинения в оскорблении представителя власти – занимавшего тогда пост главы республики Юнус-Бека Евкурова - и возбуждении вражды и ненависти к социальной группе. Про дело Магомеда Хазбиева можно прочитать в справочном материале " Из оппозиции до застенок СИЗО - путь опального Магомеда Хазбиева ", подготовленном"Кавказским узлом".

Магомед Хазбиев освободился из колонии-поселения, расположенной в поселке Советский Прохладненского района Кабардино-Балкарии, сегодня около 10.00 мск, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий. Его встретили родственники, друзья и единомышленники – всего несколько десятков человек.

Напомним, что обвинение в оскорблении Юнус-Бека Евкурова связано с появившимися в 2015 году на YouTube видеоинтервью Хазбиева. По мнению оппозиционера, обвинение основано на неверном переводе некоторых слов из его речи. На видео Магомед Хазбиев искажал имя Евкурова, вставляя в него слова из тюремного жаргона, термины, намекающие на умственную неполноценность, и обозначения животного, а также называл главу Ингушетии "врагом народа" и "врагом Бога". Фрагменты речи Хазбиева перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Персоналии" также размещены биографии Магомеда Хазбиева и Юнус-Бека Евкурова.