Проблемный дом для дольщиков сдан на фоне подготовки к выборам главы Калмыкии

24 июля 2019, 04:08

Долгострой в Элисте, застройщик которого обвинен в мошенничестве с деньгами дольщиков, ввели в эксплуатацию. Дом был сдан с нарушениями, но власти торопились отчитаться перед предстоящими выборами, считает активист.

Как писал "Кавказский узел", митинг в поддержку обвиняемого в мошенничестве и преднамеренном банкротстве гендиректора ООО "Бетонинвест" Владимира Мацакова и обвиняемого в терроризме бывшего главы Следкома Волгоградской области Михаила Музраева 7 июля собрал в Элисте около 150 человек. Митингующие приняли две резолюции, адресованные президенту России и властям республики, в которых призвали прекратить уголовное преследование Музраева и Мацакова. В резолюции в поддержку Мацакова говорится, что на главу ООО «Бетонинвест» были оказаны «все возможные методы давления» после того, как он в 2014 году заявил о своем намерении баллотироваться на пост главы Калмыкии.

Уголовное дело генерального директора ООО "Бетонинвест" Владимира Мацакова 18 июня было передано в суд. По версии следствия, "в период 2014-2016 годов компанией осуществлялось строительство двух многоэтажных домов №50 и 52 в 9-м микрорайоне Элисты с привлечением средств 216 граждан на общую сумму более 337 миллионов рублей, из них лишь 228 миллионов были направлены на строительство домов". Также владелец компании "осуществил вывод активов путем предоставления займов аффилированным ему организациям и физическим лицам на общую сумму 200 миллионов рублей, зная, что денежные средства возвращены не будут", сообщила 18 июня прокуратура Калмыкии. 12 июля ООО "Бетонинвест" было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома № 52, «в результате чего восстановлены права 100 пострадавших граждан», сообщил 18 июля Минстрой Калмыкии на своем сайте.

Строительство жилого дома №52 в 9 микрорайоне Элисты было завершено за счет субсидий из республиканского бюджета в размере 30 миллионов рублей, рассказал 23 июля корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник республиканского министерства строительства. По его словам, в Элисте остаются еще три проблемных дома - дом №50 в 9 микрорайоне, №85 по ул. Веткаловой и №329 по ул. Ленина. Первые два объекта также строила компания «Бетонинвест», уточнил сотрудник министерства.

Завершение строительства дома №85 по ул. Веткаловой, по данным правительства Калмыкии, не планируется, там числятся семь дольщиков, которым предоставят квартиры в доме №50 в 9-м микрорайоне Элисты. В доме №329В по улице Ленина есть только фундамент, гендиректор строительной компании была осуждена за обман дольщиков в декабре 2018 года, сообщило РИА "Калмыкия".

В большинстве квартир ведутся отделочные работы, передает корреспондент «Кавказского узла». Собственница квартиры в том доме рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что довольна качеством строительных работ,.

Здание было сдано с серьезными нарушениями градостроительных норм, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист и активист Семен Атеев, который, по его словам, является участником долевого строительства этого дома. Он полагает, что на госкомиссию, принимавшую дом, «было оказано давление» после того, как на объекте побывали вице-премьер России Виталий Мутко и врио главы Калмыкии Бату Хасиков.

14 июня вице-премьер РФ Виталий Мутко побывал с рабочим визитом в Калмыкии. Он посетил проблемные объекты в 9 микрорайоне и встретился там с дольщиками домов №50 и 52. Мутко заявил им, что оба дома будут достроены за счет средств правительства РФ, передает РИА "Калмыкия".

"Лестничные площадки отделаны тротуарной плиткой. Это нарушение санитарных и строительных норм – от этой плитки в подъездах будет пыль", - рассказал Атеев. По его словам, он несколько месяцев назад говорил об этом чиновниками, ему пообещали, что плитку заменят.

"21 июля я к ним пришел – а они говорят, что дом уже приняли [...] Ничего вразумительного мне не ответили», - рассказал он.

Атеев утверждает, что «квартиры в таком состоянии были готовы еще до приезда Мутко и Хасикова, и после их визита вообще ничего не изменилось». «Просто приближаются выборы – надо отрапортовать о сдаче проблемного дома. Вот и заставили государственную комиссию подписать акт приемки», - заявил Атеев.

Выборы главы Калмыкии назначены на 8 сентября. "Единая Россия" решила поддержать на выборах действующего врио главы Калмыкии Бату Хасикова. Шесть оппозиционных партий, которые по инициативе КПРФ объединились в блок народно-патриотических сил, объявили о поддержке кандидата от "Справедливой России", депутата Народного хурала Намсыра Манджиева, "Справедливая России" выдвинула кандидатуру председателя регионального отделения, депутата Народного хурала Наталью Манжикову, реготделение партии "Защитники Отечества" - Эрдни Бодгаева. Манджиев подал иск в Верховный суд республики, в котором потребовал принудить избирком проверить его жалобу. Депутаты райсобраний сдали подписи в поддержку врио главы Калмыкии Бату Хасикова не по своей воле, заявил он.

Депутат Элистинского городского собрания Юрий Абушинов считает, что сдача дома в 9 микрорайоне не связана с предвыборной кампанией врио главы республики.

«Хасиков к сдаче дома вообще отношения не имеет, он был завершен еще до его прихода, при нем лишь доделывали отдельные моменты, устраняли недостатки», - пояснил он корреспонденту «Кавказского узла».

Абушинов рассказал, что он обратился к Хасикову с письмом, в котором попросил помочь прекратить уголовное преследование Мацакова. "Но ничего так и не было сделано", - отметил депутат. Он читает, что Мацаков вложил много соседств в "коммуникации, проведенные в 9 микрорайоне". "Эта сумма больше, чем было необходимо на достройку дома», - считает он.

Сбор подписей в поддержку Мацакова начнется после того, как оппозиционные кандидаты сдадут документы на регистрацию в избирком, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» председатель калмыцкого отделения партии «Яблоко» Батыр Боромангнаев.

«24 июля завершается регистрация кандидатов. После этого у нас появится время и мы сможем заняться сбором подписей в поддержку Мацакова», - сказал он.

Пользователи соцсети Facebook 18 июля в группе «Ойратские известия» организовали проведение опроса: «Считаете ли вы, что Мацаков Владимир Николаевич мошенник?». На 01.00 мск 24 июля 196 человек ответил на этот вопрос «нет», 13 – «да».

«Череда уголовных дел [...] была направлена на устранение потенциального сильного кандидата на выборах в 2019 главы Республики Калмыкия», - написал автор поста Erdni Dordzhiev‎.

"Мацаков В. Н. многое сделал для города Элисты, это 9 микрорайон", - прокомментировал пользователь Basan Zakharo.

Комментариями врио главы Хасикова и Минстроя Калмыкии относительно предположений представителей оппозиционных партий и активиста "Кавказский узел" пока не располагает.