Участники митинга в Элисте выступили против отмены прямых выборов главы республики

31 марта 2019, 04:56

Нельзя передавать парламенту право избирать главу Калмыкии, отказываясь от прямых выборов главы региона, заявили участники прошедшего в Элисте митинга. В резолюции активисты призвали врио главы республики "начать открытую и широкую общественную дискуссию по всем сторонам жизни Калмыкии".

Батыр Боромангнаев: надо писать новую Конституцию

Митинг против возможного изменения Степного уложения собрал 30 марта на площади Победы в Элисте около 40 человек. Организатором акции выступило калмыцкое отделение партии "Яблоко", передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на мероприятии.

20 марта стало известно, что указом Путина врио главы Калмыкии назначен чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, что Хасиков – управленец из президентского резерва, а источник во властных структурах рассказал, что у него "самый низкий антирейтинг" в республике.

Открывая митинг, председатель регионального отделения "Яблока" Батыр Боромангнаев охарактеризовал положение республики как "унизительное".

"Денег люди зарабатывают мало, воды питьевой нет, дороги – очень плохого качества. Даже в центре Элисты есть не заасфальтированные улицы и переулки. Прошло уже 60 лет со времени возвращения калмыков из депортации, а многие наши улицы не имеют твердого покрытия! А вы замечаете, как много у нас убогих домов? Потому что хозяева не имеют возможности их отремонтировать, облицевать, установить нормальную сантехнику, полы поменять", - посетовал Боромангнаев.

Незадолго до отставки Орлова руководство республики попыталось "внести необходимые для них изменения в Степное уложение, чтобы обеспечить свои интересы на выборах, ...но народ поднялся – и они решили этот вопрос отложить", напомнил Боромангнаев.

"Кавказский узел" сообщал, что 13 марта в соцсетях появилась неофициальная информация о законопроекте, который передаст парламенту право избирать главу Калмыкии. Информация вызвала резонанс среди пользователей соцсетей в республике. Перспектива отмены прямых выборов главы реальна, заявили представители оппозиции.

"Я считаю, что Степное уложение в нынешних условиях... нельзя менять. Но в будущем мы обязаны это сделать. И начинать писать новую Конституцию нужно уже сейчас. Не надо идти на поводу у власти. Мы все время реагируем на их действия. Нам надо перехватить у них инициативу", - сказал Боромангнаев.

Жители села Троицкое добились снижения тарифов на вывоз мусора

Сход граждан в селе Троицкое Целинного района заставил республиканские власти снизить тарифы на вывоз мусора, рассказал выступивший на митинге член исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Адуча Эрднеев.

"Мы пригласили на сход граждан главу села, министра ЖКХ Нелли Ткачеву, представителей Минприроды, "СпецАТХ", региональной службы по тарифам – и спросили у них, из чего складываются эти тарифы. Почему в 2017 году эта услуга стоила 34 рубля, в начале 2018-го – 44 рубля, а в ноябре того же года вдруг цена выросла до 81 рубля. Они стали объяснять, что вышел федеральный закон об утилизации, мол, приходится мусор свозить в Элисту и прочее. Тогда я показал свои расчеты. Я инженер, расчеты там несложные. У меня вышло, что вывоз мусора должен стоить не более 20 рублей с человека", - заявил Эрднеев.

По его словам, не получив на сходе конкретных ответов на поставленные вопросы, инициативная группа обратилась с официальными запросами в службу по тарифам, "СпецАТХ" и Минприроды.

"Они поняли, что мы от них не отстанем – и что они делают? Орлов выступает и говорит, что он настоял на снижении тарифов... В результате стоимость услуги уменьшилась до 54 рублей. Они нам такую поблажку сделали, чтобы мы замолчали. Но я считаю, что это тоже завышенная цена. Мы не должны молчать. Нам надо закидать прокуратуру обращениями по тарифам ЖКХ. Пусть и врио главы республики обратит внимание на эту сферу и на деятельность Ткачевой", - резюмировал Эрднеев.

Неля Павлова: меня уволили за протесты

Член партии "Справедливая Россия" Неля Павлова, по ее словам, пришла на митинг, чтобы "выступить в защиту рабочего класса – работников ЖКХ и зеленого хозяйства".

"Дворники – это наши матери, бабушки. От безысходности, из-за низкой пенсии, безработицы, нищеты – они терпят свою работу. Выходят на улицы в пять утра и приводят весь город в порядок. Причем они не только наводят чистоту, но и занимаются благоустройством, озеленением, что в их обязанности не входит. И получают за это копейки, 9-10 тысяч рублей. А если начинают требовать доплату, им говорят: "Не нравится – увольняйся", - рассказала Павлова.

Она пояснила, что сама работала дворником в системе ЖКХ и создала "первичную профсоюзную организацию", после чего ее уволили "за протесты".

"Я подала на своего директора в суд за увольнение. В понедельник (1 апреля, – прим. ред.) будет заседание. Что касается профсоюза, то мы требуем разделения труда. Дворник должен заниматься своей работой, садовник – своей, маляр – своей. Все эти единицы в штате есть", - заявила Неля Павлова.

Участники митинга приняли резолюцию, в которой деятельность "нынешних руководителей и депутатов региона всех уровней" оценили, как "не только никчемную и неэффективную, но коррупционную и разрушительную".

"Призываем голосовать на предстоящих выборах только за тех, кто ранее и сегодня не имеет никакого отношения к нынешней власти. Призываем врио главы Республики Калмыкия Бату Хасикова начать открытую и широкую общественную дискуссию по всем сторонам жизни Калмыкии. Необходимо начать широкое обсуждение и подготовку будущей Конституции Республики Калмыкия, которая станет реальным средством защиты и обеспечения широких прав и интересов граждан Республики Калмыкия", - говорится в принятой единогласно резолюции.

"Не хватает единства, как в Ингушетии"

Адуча Эрднеев признался, что "удручен" тем, как мало пришло на митинг народу.

"Народ у нас пассивный. Надеются, что за них что-то сделают. Поэтому на митинги приходят человек 100 человек, 50, а то и того меньше. Смотрите, как в Ингушетии люди вышли дружно. На их сторону даже полиция перешла. Такого единства народа нам здесь не хватает", - сказал Эрднеев корреспонденту "Кавказского узла".

Как информировал "Кавказский узел", 26 марта жители Ингушетии, требующие отставки Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста, организованную движением "Опора Ингушетии". Это привело к стычкам с силовиками, которые продолжались 27 марта. 29 марта Евкуров обвинил лидеров ингушского протеста в безответственности. Активисты 29 марта сообщили, что 19 местных силовиков уволили "по утрате доверия", связав это с их отказом разгонять протестующих в Магасе. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Член партии "Яблоко" Дорджи Манджиев призвал молодежь выражать свой протест не только в интернете, но и на митингах – "хотя бы для того, чтобы потом не было стыдно перед своими детьми".

"Я пришел сюда, потому что думаю о будущем своих детей. Я хочу, чтобы они получали хорошее образование. Бесплатное, как прописано в Конституции, – чтобы нам не надо было сдавать деньги на парты. То же касается медицины... Я хочу, чтобы мы и наши дети пили нормальную воду, а не ездили лечиться в другие регионы с камнями в почках и прочими проблемами. Я хочу, чтобы наша милиция меня берегла, а не устраивала массовые драки. Это же настоящий позор, когда сотрудники Следственного комитета и полиции выясняют на кулаках, кто из них круче", - сказал Манджиев корреспонденту "Кавказского узла".