27 марта 2019, 23:21

12 полицейских наказаны после драки в Элисте

По результатам служебной проверки, проведенной в отношении правоохранителей после драки в ресторане в Элисте, четыре силовика уволены, восемь полицейских, занимающих руководящие должности, привлечены к ответственности, отчиталось МВД.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 24 марта между сотрудниками правоохранительных органов в одном из ресторанов Элисты произошла драка, проверку информации об инциденте начал Следком. 26 марта о проведении проверки в отношении сотрудников заявило МВД Калмыкии, расследование происшествия взяло на контроль МВД России. 

"Четыре сотрудника подразделений республиканской полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - приводятся сегодня слова официального представителя МВД России Ирины Волк на сайте МВД по Калмыкии.

Волк также рассказала, что восемь руководителей различного уровня привлечены к "строгой дисциплинарной ответственности".

По ее словам, материалы проверки переданы следователям.

Комментариев от полицейских по поводу наказания после служебной проверки не поступало.

Примечание:

"Житель Моздока обвинил силовика в избиении", "Силовик рассказал о продолжении конфликта после драки в "Неолите"", "Чиновник задержан в Калмыкии после конфликта с полицией".

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