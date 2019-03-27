Силовики озвучили причину драки в Калмыкии

27 марта 2019, 17:13

Правоохранители, подравшиеся в Элисте, были выходцами из одного села, заявили источники "Кавказского узла" в силовых ведомствах Калмыкии. По их данным, конфликт носил бытовой характер.

Как писал "Кавказский узел", Следком проводит проверку информации о драке, которая произошла между сотрудниками правоохранительных органов в одном из ресторанов города Элисты в ночь на 24 марта.

Драка произошла между выходцами из одного села, уточнили источники

Драка силовиков произошла на бытовой почве, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший сотрудник калмыцкой полиции на условиях анонимности. "Участники драки - выходцы из одного села. По словам очевидцев, они поссорились в ресторане на бытовой почве – младший по возрасту поднял руку на старшего. Криминальный авторитет попросил их успокоиться и поговорить на следующий день трезвыми", - сообщил бывший полицейский.

По его словам, позднее участники конфликта встретились на окраине Элисты, "у Кировского моста". "Разговор перерос в крупную стычку с применением арматуры и травматических пистолетов. По моей информации, 40 человек с обеих сторон, как писали, – преувеличение. Но сколько там было человек, мне неизвестно. Знаю, что ночью в ресторане было около 20 сотрудников", - рассказал он.

Действующий сотрудник полиции на условиях анонимности подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что драка произошла между выходцами из одного села на бытовой почве, но сообщать какие-либо подробности отказался.

Представители силовых ведомств Калмыкии, чьи сотрудники подозреваются в участии в драке, а также сотрудники развлекательного центра, где произошел конфликт, оказались недоступны для комментариев, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

МВД Калмыкии пообещало уволить виновных



МВД Калмыкии 26 марта сообщило о проведении проверки по поводу информации о драке.

"В случае установления вины, сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям, а также понесут наказание в соответствии с нормами законодательства. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители", - цитируются слова пресс-секретаря МВД Калмыкии Андрея Басхаева на сайте ведомства.

Проведение проверки в отношении сотрудников МВД по Республике Калмыкия взято на контроль, заявила 26 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Представитель Главка направлен в Республику Калмыкия для контроля за проведением проверки информации о причастности сотрудников органов внутренних дел региона к инциденту в одном из развлекательных заведений города Элисты в ночь с 23 на 24 марта", - приводятся слова Волк на сайте МВД России.

Она также отметила, что в ходе проверки "будут тщательно изучены имеющиеся материалы, в том числе видеозаписи конфликта".

По словам бывшего сотрудника прокуратуры, служебная проверка в таких случаях проводится в течение месяца, "но в случае необходимости ее могут продлить". "Этот вопрос, как и вопрос отстранения от работы сотрудников на время проверки, регламентируется приказами руководства. Так что на этом этапе их могут как отстранить, так и не отстранить. Однозначное отстранение предусмотрено только в случае, если против кого-то возбудят уголовное дело", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".