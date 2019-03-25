Следком начал проверку информации о драке силовиков в Калмыкии

25 марта 2019, 19:47

Драка между сотрудниками правоохранительных органов произошла в одном из ресторанов города Элисты в ночь на 24 марта, сообщили сегодня следователи.

"Проводится процессуальная проверка информации о конфликте с применением насилия, произошедшем между сотрудниками правоохранительных органов в ночь с 23 на 24 марта 2019 года в одном из ресторанов города Элисты", - сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Калмыкии.

Проверка находится на особом контроле у руководства Следственного управления СКР, по ее результатам будет принято процессуальное решение, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Подробностей происшествия Следком не приводит.

По данным ИА "Кавказ. Реалии", в конфликте участвовали около 40 человек. В ходе драки было применено травматическое оружие, в результате чего пострадал один сотрудник правоохранительных органов, другой был избит арматурой, написало сегодня издание без ссылки на источник.

"Кавказский узел" пока не может проверить достоверность сведений о числе участников драки и пострадавших.