Следственный комитет. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

25 марта 2019, 19:47

Следком начал проверку информации о драке силовиков в Калмыкии

Драка между сотрудниками правоохранительных органов произошла в одном из ресторанов города Элисты в ночь на 24 марта, сообщили сегодня следователи.

"Проводится процессуальная проверка информации о конфликте с применением насилия, произошедшем между сотрудниками правоохранительных органов в ночь с 23 на 24 марта 2019 года в одном из ресторанов города Элисты", - сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Калмыкии.

Проверка находится на особом контроле у руководства Следственного управления СКР, по ее результатам будет принято процессуальное решение, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Подробностей происшествия Следком не приводит.

По данным ИА "Кавказ. Реалии", в конфликте участвовали около 40 человек. В ходе драки было применено травматическое оружие, в результате чего пострадал один сотрудник правоохранительных органов, другой был избит арматурой, написало сегодня издание без ссылки на источник.

"Кавказский узел" пока не может проверить достоверность сведений о числе участников драки и пострадавших.

Примечание:

"Житель Моздока обвинил силовика в избиении", "Силовик рассказал о продолжении конфликта после драки в "Неолите"", "Чиновник задержан в Калмыкии после конфликта с полицией".

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