Участники митинга в Элисте заявили о политической составляющей в делах Музраева и Мацакова

08 июля 2019, 01:13

Митинг в поддержку обвиняемого в терроризме бывшего главы Следкома Волгоградской области Михаила Музраева и обвиняемого в мошенничестве и преднамеренном банкротстве гендиректора ООО "Бетонинвест" Владимира Мацакова собрал в Элисте около 150 человек. Митингующие приняли две резолюции, адресованные президенту России и властям республики, в которых призвали прекратить уголовное преследование Музраева и Мацакова.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня стало известно о задержании бывшего руководителя следственного управления СК по Волгоградской области Михаила Музраева по уголовному делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова. 11 июня суд в Москве арестовал Музраева на два месяца по обвинению в теракте, совершенном группой лиц. Своей вины он не признает. Адвокат заявил о нарушении права Музраева на защиту. 4 июля Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляцию защиты на арест обвиняемого в терроризме Михаила Музраева.

18 июня уголовное дело генерального директора ООО "Бетонинвест" Владимира Мацакова было передано в суд. По версии следствия, "в период 2014-2016 годов ООО "Бетонинвест" осуществлялось строительство двух многоэтажных домов №50 и 52 в 9-м микрорайоне Элисты с привлечением средств 216 граждан – участников долевого строительства на общую сумму более 337 миллионов рублей, из которых лишь 228 миллионов были направлены на строительство домов". Также владелец компании "осуществил вывод активов путем предоставления займов аффилированным ему организациям и физическим лицам на общую сумму 200 миллионов рублей, зная, что денежные средства возвращены не будут", сообщила 18 июня прокуратура Калмыкии.

Около 150 человек вышли 7 июля на площадь Победы в Элисте, чтобы выразить протест против уголовного преследования Михаила Музраева и Владимира Мацакова. Организатором акции выступило калмыцкое отделение партии "Яблоко", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Преследование Михаила Музраева происходит по инициативе одного из претендентов на пост губернатора Волгоградской области, заявил во время выступления главный редактор газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев.

"Наша власть в лице врио главы Калмыкии Бату Хасикова и депутатов Народного хурала должна поддержать жителей республики, которые возмущены этим преследованием и направить в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру ноту протеста", - сказал Бадмаев.

Преследование Михаила Музраева связано с тем, что он, будучи главой следственного управления СК по Волгоградской области, "плотно занимался высокопоставленными чиновниками", считает член исполкома съезда ойрат-калмыцкого народа Адуча Эрднеев.

"Самое циничное в этой истории, что Музраева задержали по линии ФСБ и обвинили в терроризме. Получается, человек дослужился до звания генерал-лейтенанта и нанял двух чудаков, вручил им зажигательную смесь, чтобы они подожгли угол стены. Это вообще несерьезно", - заявил Эрднеев.

По его словам, гендиректор ООО "Бетонинвест" Владимир Мацаков – это предприниматель, который создал "полторы тысячи рабочих мест". "Открыл кирпичный завод в Малых Дербетах, мы ездили с ним открывать молочный завод в Городовиковске, два завода было у него в Элисте", - возмутился Адуча Эрднеев.

Он предположил, что преследование Мацакова связано с его намерением выдвинуть свою кандидатуру на пост главы республики в 2014 году.

В конце августа 2014 года судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ отказала в удовлетворении апелляционной жалобы бизнесмена Владимира Мацакова на решение ВС Калмыкии, оставившего в силе отказ избирательной комиссии региона в регистрации его кандидатом на должность главы республики. Из всех семи заявленных кандидатов реальную конкуренцию тогдашнему главе Алексею Орлову мог составить только Владимир Мацаков, заявил "Кавказскому узлу" эксперт Фонда развития информационной политики Андрей Серенко.

Не допустить репрессий, "через которые прошли родители, дедушки, бабушки", призвала собравшихся пенсионерка Валентина Горяева.

"Нас запугивают. Мы не должны дать свершиться произволу в отношении лучших представителей нашего народа. Они грамотны, умны, успешны. Почему власть считает, что они должны сидеть в тюрьме? Сегодня, к сожалению, пришло мало народу. Давайте не будем бояться! Давайте соберем голоса, чтобы нас услышали в Москве!" - заявила Горяева.

Врач-онколог Александр Очиргоряев признался, что никогда не выступал на митингах, "но не смог сегодня находиться в другом месте".

"Нас мало. Мы маленькая, крохотная нация. Мы должны стоять на страже любых земляков, которых незаконно преследуют. Сегодня пришло мало людей. Но, надеюсь, что душою весь город с нами", - сказал он.

Житель села Троицкое Тюмя Эрдниев также выразил надежду, что "в следующий раз каждый человек отложит свои дела и придет, чтобы защитить себя и свою республику".

"Я удручен тем, как обошлись с человеком, с которым я связывал будущее нашей республики. Я имею в виду Владимира Мацакова, у которого отобрали бизнес, а его самого – заклеймили. Мы должны быть едиными, консолидированными, чтобы не допустить подобного в будущем", - сказал 47-летний элистинец Бадма Наранов.

Представившийся дядей Михаила Музраева Вячеслав Бикеев призвал выкладывать в интернете больше "правдивых материалов, чтобы противопоставить потоку грязи, который сейчас на него льется".

"Эмоции эмоциями, но надо отвечать делом. То, что он наш земляк, ему это никак не поможет. Надо привлекать столичных журналистов, пробиваться на телевидение, выкладывать материалы в YouTube. Добрые дела надо доводить до конца. Нужно распространять больше хороших отзывов о Музраеве. Сейчас столько несуразностей о нем рассказывают – и обыватель этому верит", - заявил Бикеев.

В ноябре 2016 года неизвестные совершили попытку поджечь дом губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в поселке Латошинка, перебросив через забор горящий предмет. За попыткой поджога дома губернатора могут стоять представители криминалитета и бизнес-структур, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Пользователи соцсетей предположили, что поджог мог быть постановочным. Они обратили внимание, что задержание подозреваемого в покушении на главу региона совпало с выдвижением его кандидатуры на второй срок.

Публицист Арсланг Санджиев согласился с Бикеевым и предложил создать "постоянно действующий орган, чтобы он занимался этим вопросом".

"Я немного знаком и с Музраевым, и с Мацаковым. Против них использовали одну и ту же технологию. На таких людях держится нация, и мы должны подставить им плечо. Но мы сегодня выступаем за то, чтобы победила справедливость – в отношении любого человека, вне зависимости от национальности", - заявил Санджиев.

Член исполкома съезда ойрат-калмыцкого народа Аркадий Горяев во время митинга выразил поддержку башкирскому оппозиционеру Айрату Дильмухаметову.

Публицист из Уфы Айрат Дильмухаметов был осужден к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.2 УК России ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности") с лишением права заниматься публицистической деятельностью в течение двух лет. Внесен в список политзаключенных, составленный 27 июля 2017 года Правозащитным центром "Мемориал".

Митинг в Элисте принял две резолюции: отдельно в поддержку Михаила Музраева и Владимира Мацакова.

"Нас, участников митинга, возмущают события и процессы, произошедшие в городе Волгоград, последовавшие за ними действия ФСБ России и полномасштабное нарушение норм российских законов в отношении Михаила Музраева", - говорится в обращении, адресованном президенту Владимиру Путину, генпрокурору Юрию Чайке и председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Участники митинга также обратились к врио главы Калмыкии Бату Хасикову и депутатам Народного хурала с призывом "публично поддержать Музраева и предпринять практические действия, направленные на защиту и восстановление его прав, свобод и честного имени".

"Владимир Мацаков выстроил многопрофильную компанию, которая успешно работала в нескольких отраслях хозяйствования и экономики. Но в 2014 году Мацаков заявил о своем намерении баллотироваться на пост главы Калмыкии, что вызвало ненависть республиканских властей. Были [...] оказаны все возможные методы давления", - утверждают участники митинга, призвавшие республиканские власти "ни в коем случае не допустить лишения свободы Мацакова".

Во время митинга инициативная группа поддержки Михаила Музраева организовала сбор подписей в его защиту. "Подписная кампания" в поддержку Мацакова началась после митинга.

В поддержку Михаила Музраева собрано уже более тысячи подписей, во время митинга было собрано примерно 150 подписей, сообщила 7 июля корреспонденту "Кавказского узла" куратор инициативной группы Гиляна Бадмаева.

"Я пришла к выводу, что тот образ, который рисуют СМИ, чтобы очернить Музраева, и то, кем он является на самом деле, – два разных человека, - заявила Бадмаева.

Она призналась, что не разделяла идею объединенного митинга, но не стала выступать против, потому что у нее "нет возможности собрать отдельный митинг".

Член инициативной группы в поддержку Мацакова сказал корреспонденту "Кавказского узла", что поздно узнал о митинге, поэтому организованной группы поддержки гендиректора ООО "Бетонинвест" на акции не было.

Реакции властей Калмыкии на призывы участников митинга в Элисте в поддержку Михаила Музраева и Владимира Мацакова пока не поступало.