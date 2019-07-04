04 июля 2019, 14:38
Суд оставил обвиняемого в терроризме Музраева под арестом
Мосгорсуд оставил сегодня без удовлетворения апелляцию защиты на арест бывшего главы Следственного управления СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, сообщил адвокат.
Как писал "Кавказский узел", 10 июня стало известно о задержании бывшего руководителя Следственного управления СКР по Волгоградской области по уголовному делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова. В тот же день ФСБ России уточнила, что задержан Михаил Музраев. 11 июня суд в Москве арестовал Музраева на два месяца по обвинению в теракте, совершенном группой лиц. Своей вины он не признает. Адвокат заявил о нарушении права Музраева на защиту.
Неизвестные в ноябре 2016 года совершили попытку поджечь дом Бочарова в волгоградском поселке Латошинка, перебросив через забор горящий предмет. За попыткой поджога дома губернатора могут стоять представители криминалитета и бизнес-структур, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Пользователи соцсетей предположили, что поджог мог быть постановочным, обратив внимание, что задержание подозреваемого в покушении на главу региона совпало с выдвижением кандидатуры Бочарова на второй срок.
"Судья дал нам пообщаться полчаса по [видео-конференц-связи]. Музраев сообщил, что последствия инсульта проявляются. Бытовые условия в [СИЗО "Лефортово"] нормальные, только нет телевизора. В камере сидит еще один человек", - рассказал адвокат.
Адвокат Виктор Семенцов 3 июля уже рассказывал, что не может посетить своего подзащитного в московском СИЗО "Лефортово". "Я не смог встретиться с ним ни разу. Я не могу дозвониться до следователя, он предлагает общаться с ним через "Почту России". Я в пятый раз отправил ему "Почтой России" ордер и удостоверение, которые являются основанием для допуска", - сообщил Семенцов. Родственники также не могут встретиться с Музраевым, указал Семенцов. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что комиссия посещала Музраева после ареста.
Семенцов также добавил, что Музраев сегодня в суде пожаловался на недопуск к нему адвоката. "Судья в ответ сказал, что рассматривается апелляционная жалоба", - отметил Семенцов. По его информации, дело Музраева ведут два московских адвоката и один волгоградский. "Ни один из них не встречался с Музраевым после ареста, что является грубым нарушением Конституции. Мы просили суд отложить заседание и встретиться с ним наедине, изучить материалы. Судья отказал, также против был прокурор. Нам дали полчаса на общение и ознакомление с материалами дела", - отметил адвокат.
Адвокат считает, что заседание по апелляции проходило в закрытом режиме, так как "в материалах дела нет доказательств вины Музраева". "Мы переговорили с консультантом в Страсбурге насчет того, чем он может нам помочь, чтобы адвокаты могли хотя бы зайти к Музраеву", - добавил Семенцов.
Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"