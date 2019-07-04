Суд оставил обвиняемого в терроризме Музраева под арестом

Мосгорсуд оставил сегодня без удовлетворения апелляцию защиты на арест бывшего главы Следственного управления СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, сообщил адвокат.

Неизвестные в ноябре 2016 года совершили попытку поджечь дом Бочарова в волгоградском поселке Латошинка, перебросив через забор горящий предмет. За попыткой поджога дома губернатора могут стоять представители криминалитета и бизнес-структур, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Пользователи соцсетей предположили, что поджог мог быть постановочным , обратив внимание, что задержание подозреваемого в покушении на главу региона совпало с выдвижением кандидатуры Бочарова на второй срок.

Как писал "Кавказский узел" , 10 июня стало известно о задержании бывшего руководителя Следственного управления СКР по Волгоградской области по уголовному делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова. В тот же день ФСБ России уточнила, что задержан Михаил Музраев. 11 июня суд в Москве арестовал Музраева на два месяца по обвинению в теракте, совершенном группой лиц. Своей вины он не признает. Адвокат заявил о нарушении права Музраева на защиту.

Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на арест Михаила Музраева прошло в закрытом режиме, журналистов допустили только в конце заседания на фотосъемку, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат обвиняемого Владимир Семенцов. По его словам, защита настаивала на освобождении Музраева, но суд оставил в силе решение Лефортовского суда о его аресте.

"Судья дал нам пообщаться полчаса по [видео-конференц-связи]. Музраев сообщил, что последствия инсульта проявляются. Бытовые условия в [СИЗО "Лефортово"] нормальные, только нет телевизора. В камере сидит еще один человек", - рассказал адвокат.

Адвокат Виктор Семенцов 3 июля уже рассказывал, что не может посетить своего подзащитного в московском СИЗО "Лефортово". "Я не смог встретиться с ним ни разу. Я не могу дозвониться до следователя, он предлагает общаться с ним через "Почту России". Я в пятый раз отправил ему "Почтой России" ордер и удостоверение, которые являются основанием для допуска", - сообщил Семенцов. Родственники также не могут встретиться с Музраевым, указал Семенцов. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что комиссия посещала Музраева после ареста.

Семенцов также добавил, что Музраев сегодня в суде пожаловался на недопуск к нему адвоката. "Судья в ответ сказал, что рассматривается апелляционная жалоба", - отметил Семенцов. По его информации, дело Музраева ведут два московских адвоката и один волгоградский. "Ни один из них не встречался с Музраевым после ареста, что является грубым нарушением Конституции. Мы просили суд отложить заседание и встретиться с ним наедине, изучить материалы. Судья отказал, также против был прокурор. Нам дали полчаса на общение и ознакомление с материалами дела", - отметил адвокат.

Адвокат считает, что заседание по апелляции проходило в закрытом режиме, так как "в материалах дела нет доказательств вины Музраева". "Мы переговорили с консультантом в Страсбурге насчет того, чем он может нам помочь, чтобы адвокаты могли хотя бы зайти к Музраеву", - добавил Семенцов.