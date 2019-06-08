Глава избирательной комиссии в Элисте осужден за вброс бюллетеней

08 июня 2019, 08:08

Элистинский горсуд назначил 80 тысяч рублей штрафа председателю УИК, признав его виновным в фальсификации итогов голосования в пользу "Единой России" на выборах в Народный хурал 2018 года.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 сентября 2018 года в Калмыкии прошло голосование на выборах в Народный хурал. По результатам выборов наибольшее число голосов, почти 66,5%, набрала партия "Единая Россия". При этом в Элисте "Единая Россия" показала худшие результаты, чем в других городах республики - 31,64%,

На выборах студентка Калмыцкого госуниверситета Айса Хулаева сняла видео вброса бюллетеней на избирательном участке №81 в поселке Приманыч. 12 сентября 2018 года территориальный избирком Ики-Бурульского района признал недействительными итоги выборов в поселке. В декабре три члена избирательной комиссии, запечатленные на видео, были приговорены судом к штрафам и общественным работам. По заявлению регионального отделения "Справедливой России" были возбуждены уголовные дела и о фальсификациях на избирательных участках, которые работали в медколледже и здании "Газпром Газораспределение Элиста".

Элистинским городским судом РК рассмотрено уголовное дело по обвинению Бадмаева П.К. в совершении преступления, предусмотренного ст.142.1 УК РФ - совершение преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Согласно приговору Элистинского горсуда, глава участковой избирательной комиссии №15, работавшей в здании Калмыцкого медколледжа, внес в 208 неучтенных бюллетеней отметки о голосовании за "Единую Россию". Эти бюллетени он втайне от других членов УИК приложил к реальным бюллетеням, а затем внес в протокол ложные данные о числе недействительных бюллетеней и числе голосов, поданных за партии.

По мнению суда, глава УИК сделал это "с целью создания у руководства Элистинской территориальной избирательной комиссии благоприятного впечатления о своей работе по организации и проведению выборов, по обеспечению высокой явки избирателей в Единый день голосования на руководимом им избирательном участке, а также искусственного завышения количества проголосовавших избирателей за Всероссийскую политическую партию «Единая Россия», которой он симпатизировал".

15 мая он был признан виновным по статье "Фальсификация итогов голосования" и приговорен к 80 тысячам рублей штрафа. Приговор в законную силу не вступил, говорится в сообщении на сайте горсуда Элисты, опубликованном 7 июня.

Новости о выборах в регионах юга России, которые проходили в единый день голосования в 2018 году, "Кавказский узел" собрал в тематической подшивке "Выборы 09.09.18".