Калмыцкий журналист попросил суд ужесточить приговор фальсификаторам выборов

18 декабря 2018, 02:18

Суд в Калмыкии приговорил трех членов избирательной комиссии, чей вброс бюллетеней сняла на видео студентка Айса Хулаева во время выборов 9 сентября, к штрафам и общественным работам. Главный редактор газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев, бывший кандидат в депутаты Народного хурала, обратился в Верховный суд республики с апелляционной жалобой, в которой просит "вынести новый обвинительный приговор" членам УИК. Руководитель регионального отделения "Справедливой России" Наталья Манжикова заявила, что не знает, как реагировать на решение суда, поскольку ей не дают ознакомиться с приговором.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 сентября в день голосования на выборах в Народный хурал студентка Калмыцкого госуниверситета Айса Хулаева сняла видео вброса бюллетеней на избирательном участке №81 в поселке Приманыч. 12 сентября территориальный избирком Ики-Бурульского района признал недействительными итоги выборов в поселке.

10 сентября представители "Справедливой России" заявили, что не могут найти Айсу Хулаеву. В калмыцком отделении партии сообщили, что Хулаеву видели в последний раз в кабинете следователя. Руководство Калмыцкого госуниверситета, где учится девушка, заявило о ее исчезновении в полицию. 14 сентября Хулаева опубликовала видео, в котором сообщила, что жива и здорова, не пояснив, где находится. 15 сентября в калмыцком отделении "Справедливой России" рассказали, что девушка находится в Москве, где встречалась с лидером партии Сергеем Мироновым. По данным представителей партии, в КалмГУ Хулаевой угрожали отчислением, из-за чего она решила перевестись в столичный вуз.

Бадмаев: это насмешка над правосудием и выборами

Подсудимые Немяшева С.Г, Церенов С.А., Эренжеева Л.Э обвинялись в фальсификации избирательных документов и подделке подписей избирателей (ст.142.1 и ст.142 ч.1 УК РФ), говорится в картотеке дела на сайте Приютненского районного суда.

Приговор трем членам избирательной комиссии №81 поселка Приманыч районный суд в Ики-Буруле ("постоянное судебное присутствие Приютненского районного суда в Ики-Бурульском районе". – Прим. "Кавказского узла") вынес 5 декабря.

Прокурор попросил приговорить каждого к одному году лишения свободы условно. Судья постановил вынести судебный штраф ниже нижнего предела: Эренжеевой – 95 тысяч рублей, Нимяшевой – 45 тысяч рублей. Церенова суд приговорил к 120 часам общественных работ", - рассказал 17 декабря корреспонденту "Кавказского узла" Валерий Бадмаев, присутствовавший в зале суда.

Он пояснил, что дело рассматривалось в особом порядке "в связи с деятельным раскаянием подсудимых и их сотрудничеством со следствием".

"Эренжеева и Нимяшева признались, что проставили галочки на 69 избирательных бюллетенях и подделали подписи избирателей. Уверяют, что галочки ставили произвольно за все списки кандидатов, никто их к этому не принуждал и не просил об этом. Мол, хотели повысить процент явки избирателей. Церенов помог им вбросить бюллетени в урну для голосования", - пояснил главред "Современной Калмыкии".

Статья 142 ч.1. Фальсификация избирательных документов <…> наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Статья 142.1. Включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных при голосовании, либо представление заведомо неверных сведений об избирателях... наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В апелляционной жалобе (копия есть в распоряжении "Кавказского узла"), поданной в Верховный суд Калмыкии 14 декабря, Валерий Бадмаев просит "отменить приговор и вынести новый обвинительный приговор".

Журналист полагает, что судья в Ики-Буруле неправомерно отклонил его ходатайство о признании потерпевшим.

"Как зарегистрированный кандидат в депутаты Народного хурала (парламента) РК шестого созыва по списку партии "Справедливая Россия" считаю, что ... действия членов УИК № 81 нанесли урон нашему списку и лично мне. Нас лишили реального процента голосов избирателей на данном избирательном участке", - пишет Бадмаев.

По его мнению, "приговор суда первой инстанции подлежит отмене в связи с тем, что неправильно применена ст. 76 УК" ("лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред". - Прим. "Кавказского узла").

"В ходе слушания дела в суде первой инстанции не было установлено каким образом подсудимые возместили ущерб или загладили причиненный преступлением вред. Ведь вред выражался в искажении итогов голосования избирателей, а ущерб нанесен кандидатам в депутаты в связи с искажением итогов голосования", - говорится в жалобе.

Бадмаев также сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 7 декабря направил письмо прокурору республики с просьбой "дать задание прокурору Ики-Бурульского района опротестовать приговор".

"Вынесенный судом приговор – это насмешка над правосудием и выборами. Считаю, что дело чести прокуроров добиться реального наказания", - сказал главред "Современной Калмыкии".

Он добавил, что ни следствие, ни суд так и не выяснили истинных мотивов, которыми руководствовались члены УИК. По мнению Бадмаева, члены избирательной комиссии не могли добровольно совершить подобные действия без указания вышестоящих чиновников.

Манжикова: возбуждены уголовные дела и по другим участкам

Вынесенное по делу решение, по данным на 01.20 мск 18 декабря, не было опубликовано на сайте суда.

"Мы владеем информацией со слов сотрудника районного суда. Текст приговора обещали вывесить на сайте – до сих пор нет. Копию нам тоже не выдают. А чтобы как-то отреагировать на решение суда, нам нужно точно знать, что именно сказано в приговоре. Так что сейчас мы работает над тем, чтобы получить копию. А уже от этого будут зависеть наши дальнейшие действия", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель фракции "Справедливой России" в Народном хурале Наталья Манжикова.

Она добавила, что по заявлению регионального отделения "Справедливой России" "уже открыты уголовные дела по избирательным участкам, которые работали в медколледже и здании "Газпром Газораспределение Элиста".

"Нами была собрана и представлена доказательная база в виде роликов, снятых на участке, копий протоколов, выданных наблюдателям", - сообщила Наталья Манжикова.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями членов УИК в связи с вынесенным решением суда.

Отметим, что студентка Айса Хулаева, отвечая в декабре на вопросы пользователей сервиса sprashivai.ru, подтвердила, что перевелась в московский вуз "из-за сложившейся ситуации" после скандала на выборах. По ее словам, в Москве у нее "все хорошо" и нет никаких проблем с властями Калмыкии.