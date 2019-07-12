Калиматов принял отставку вице-премьера Ингушетии

12 июля 2019, 13:27

Временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ об отставке первого заместителя председателя правительства республики Багаудина Оздоева.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 июля вице-премьер Багаудин Оздоев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Как сообщили источники, такое решение чиновник принял после совещания 10 июля у врио главы региона Махмуд-Али Калиматова.

26 июня президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который руководил республикой с 2008 года, а 8 июля Путин подписал указ о назначении Евкурова заместителем министра обороны и присвоении ему звания генерал-лейтенанта. Жители республики встретили известие об отставке Евкурова фейерверками и автомобильными гудками. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликованы биографии Юнус-Бека Евкурова и нынешнего врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

О подписании указа об увольнении Багаудина Оздоева сообщили сегодня в пресс-службе руководителя Ингушетии, передает РИА Новости.

"Калиматов принял отставку первого вице-премьера Оздоева по собственному желанию. Указ об освобождении его от занимаемой должности подписан", - приводит сегодня слова источника в правительстве Ингушетии "Интерфакс".

Калиматов во время совещания 10 июля, после которого Оздоев решил подать в отставку, потребовал от правительства региона усилить контроль за строительством объектов. Кроме того, он выступил с предложением вывести отдел архитектуры и градостроительства и надзорных структур из состава Минстроя республики, уточнил собеседник агентства.

Багаудин Оздоев занял пост первого вице-премьера в мае 2017 года. До этого он возглавлял филиал ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" в Ингушетии. В правительстве курировал вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, что предшественник Оздоева на посту вице-премьера Муслим Дзейтов был отстранен от должности 29 апреля 2017 года. Юнус-Бек Евкуров, комментируя отставку Дзейтова, заявил, что его работа по строительству перинатального центра в Назрани была неудовлетворительной.