Жительница Кабардино-Балкарии обвинена в гибели ребенка

08 июля 2019, 16:53

Передано в суд дело жительницы Прохладненского района, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему малолетнему ребенку, сообщил Следком.

По версии следствия, 1 мая женщина ушла к соседям, оставив своего двухлетнего ребенка в доме спящим. Ребенок проснулся и вышел во двор, где стояла ванна для бытовых нужд, заполненная водой. Ребенок упал в ванну и утонул, проинформировало следственное управление Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии.

Мать ребенка обвинена по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть первая ст. 109 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте житель Кабардино-Балкарии был заподозрен в гибели пасынка. По данным следствия, мужчина, проводя ремонтные работы, "снял дымоходную трубу с газовой колонки, из-за чего продукты сгорания стали поступать внутрь квартиры", и "находившийся в квартире пасынок подозреваемого 2008 года рождения скончался от острого отравления угарным газом".