Супруги в Кабардино-Балкарии обвинили врача в бездействии после смерти ребенка

28 декабря 2018, 05:40

Супруги в Нарткале обратились в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку и наказать врача поликлиники, из-за которого, по их мнению, погиб ребенок.

Заявления в прокуратуру Кабардино-Балкарии и следственное управление Следственного комитета по республике они передали 27 декабря.

В документе говорится, что в начале года супруги узнали, что ждут ребенка, женщина встала на учет по беременности в поликлинике Нарткалы (копия заявления имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Беременная несколько раз проходила ультразвуковое исследование плода, и после очередной процедуры наблюдавший ее врач сообщила, что, скорее всего, придется проводить кесарево сечение. В заявлении говорится, что 5 августа у женщины появились боли в животе, из-за чего она была госпитализирована в перинатальный центр. В медучреждении ей было проведено очередное исследование, у плода было обнаружено обвитие пуповины вокруг шеи, также в заключении значилась угроза преждевременных родов. Врачи предупредили беременную, что если она не родит в определенный срок, то ей нужно будет лечь в стационар, отмечается в заявлении. Результаты этого ультразвукового исследование вместе с выпиской были представлены врачу из поликлиники, заявили супруги.

7 сентября было проведено еще одно исследование, которое подтвердило обвитие пуповины, но, несмотря на это, врач посчитала, что необходимости проводить кесарево сечение нет, говорится в заявлении.

"После последнего ультразвукового исследования мы неоднократно обращались к врачу... с просьбой положить супругу в больницу для проведения кесарева сечения", - отмечается в документе. Однако врач отказывалась выдать направление, написали супруги. Они заявили, что дважды попытались безрезультатно лечь в роддом без направления от участкового гинеколога.

19 сентября, на следующий день после предполагаемой даты родов, беременная обратила внимание, что ее ребенок не шевелится, говорится в заявлении. Она позвонила врачу и сообщила об этом, гинеколог направила беременную на исследование сердцебиения плода, после чего ей сообщили, что сердце ребенка не бьется.

В Нальчике, куда ее направили для перепроверки заключения, подтвердили смерть ребенка и посоветовали срочно взять направление у врача и лечь в больницу, чтобы извлечь плод, в противном случае под угрозой могла оказаться жизнь беременной, отмечается в заявлении. Но дозвониться до участкового гинеколога не получилось, тогда свекровь беременной приехала к врачу домой.

Гинеколог "в грубой форме ответила, что никакого направления на госпитализацию не даст, так как рабочий день закончился, а назавтра был праздничный, нерабочий день... она ушла и захлопнула дверь", - следует из документа.

Тогда супруги отправились в больницу Нарткалы без направления, где руководство больницы согласилось принять беременную, 20 сентября ей провели кесарево сечение и изъяли мертвого ребенка, говорится в заявлении.

По мнению супругов, к его смерти привело халатное отношение участкового гинеколога. В заявлении они попросили провести проверку случившегося и рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела.

По изложенной в заявлении информации назначена служебная проверка, по ее итогам будут приняты соответствующие меры, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве Кабардино-Балкарии.

На сайтах прокуратуры Кабардино-Балкарии и следственного управления Следственного комитета по республике нет информации о заявлении супругов, по данным на 02.40 мск 28 декабря.

"Кавказский узел" также писал, что в январе 2012 года в Нальчике в республиканской детской клинической больнице умерли восемь новорожденных, находившихся на искусственной вентиляции легких. Обвинение было предъявлено четырем врачам, в том числе завотделением патологии новорожденных больницы Любови Орловой. В июле 2017 года на суде она заявила, что свою вину в гибели детей не признает.