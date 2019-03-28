28 марта 2019, 07:37

Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в гибели пасынка

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Прохладного, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности своему малолетнему пасынку, сообщил Следком. 

По данным следствия, 9 марта мужчина, проводя ремонтные работы, "снял дымоходную трубу с газовой колонки, из-за чего продукты сгорания стали поступать внутрь квартиры".

"Находившийся в квартире пасынок подозреваемого 2008 года рождения скончался от острого отравления угарным газом", - говорится в сообщении, опубликованном 27 марта на сайте Главного управления СК по Кабардино-Балкарии. 

В ведомстве подчеркнули, что мужчина причинил вред ребенку неумышленно, "хотя должен был и мог предвидеть опасность своих действий".

В отношении подозреваемого возбуждено дело о причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК России). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, предполагает лишение свободы на срок до двух лет.  

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля дело двух слесарей "Газпром газораспределение Нальчик", обвиняемых в гибели семьи в результате отравления газом в поселке Кашхатау, было направлено в прокуратуру.

Примечание:

"Отравление семьи в Кабардино-Балкарии выявило недоверие жителей к деятельности газовых служб", "Пять человек стали жертвами отравления газом в Кабардино-Балкарии", "Соцсети указали министру на причины спада рождаемости в Кабардино-Балкарии". 

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