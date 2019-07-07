Знак электричества на подстанции. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

07 июля 2019, 13:30

Жители дагестанского села рассказали об ущербе от сбоя в электросети

В домах жителей села Щедрин во время запуска трансформаторной подстанции сгорели электроприборы и бытовая техника, рассказали сельчане. Местные власти оценивают ущерб для подачи иска в суд, сообщил сегодня сельский депутат.

В ночь на 5 июля вышел из строя трансформатор, обеспечивающий село Щедрин электроэнергией. Сотрудники электросетей Бабаюртовского района констатировали невозможность оперативного ремонта и заявили, что нужно установить временный трансформатор, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" местный депутат Абдулатип Абдусаламов.

По его словам, днем 5 июля при запуске временного трансформатора произошло короткое замыкание, в результате которого вышли из строя электроприборы и бытовая техника в домах людей. Электроснабжение села было полностью восстановлено в тот же день.

Сейчас власти устанавливают размер ущерба, уточнил Абдусаламов. "Сам лично как депутат обход делал в 13 домах. Вышли из строя телевизоры, холодильники, водонагревательные баки, инкубаторы", - сообщил депутат.

В ближайшее время, когда будет оценен ущерб, депутат планирует составить акт и обратиться в суд. "Думаю акт составить и в суд подать материал", - сказал Абдусаламов. При этом депутат похвалил руководство и работников районных электросетей за оперативную реакцию на инцидент. Изношенные линии электропередачи Абдусаламов назвал "одной из ключевых проблем" села.

Из-за изношенности электросетей в селах Тляратинского района часто нет света. В зимнее время людям приходится отапливать дома дровяными печами, рассказали в 2018 году "Кавказскому узлу" местные жители.

Село Щедрин с населением более 600 человек расположено на землях отгонного животноводства в Бабаюртовском районе. Населенный пункт не имеет официального статуса и подчиняется Шидибскому и Чадаколобскому сельсоветам Тляратинского района, уточнил депутат.

У местного жителя Алибека сгорела вся аппаратура, находящаяся в доме. "Телевизор, тюнер [спутникового телевидения]. Все , что есть [вышло из строя]", - сказал Алибек корреспонденту "Кавказского узла"

Местный житель Магомед, у которого в результате инцидента сгорел водонагреватель, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что аналогичный случай произошел в селе в 2018 году. "На этой же линии [был схожий инцидент], и пять холодильников сгорели в селе", - рассказал Магомед.

Жительница села Зухра лишилась водонагревателя, телевизора, аппаратуры спутникового телевидения и холодильника. Теперь из-за испорченного водонагревателя женщина вынуждена нагревать воду на газе, который приходится покупать в баллонах, рассказала Зухра корреспонденту "Кавказского узла".

Примечание:

"Жителям Цунтинского района Дагестана возвращено энергоснабжение", "Жители трех районов Дагестана остались без электричества", "Ремонт на газопроводе в Дагестане приостановлен".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

07 июля 2019, 12:31

07 июля 2019, 11:22

07 июля 2019, 09:54

07 июля 2019, 08:54

07 июля 2019, 07:54

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии