Жители дагестанского села рассказали об ущербе от сбоя в электросети

07 июля 2019, 13:30

В домах жителей села Щедрин во время запуска трансформаторной подстанции сгорели электроприборы и бытовая техника, рассказали сельчане. Местные власти оценивают ущерб для подачи иска в суд, сообщил сегодня сельский депутат.

В ночь на 5 июля вышел из строя трансформатор, обеспечивающий село Щедрин электроэнергией. Сотрудники электросетей Бабаюртовского района констатировали невозможность оперативного ремонта и заявили, что нужно установить временный трансформатор, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" местный депутат Абдулатип Абдусаламов.

По его словам, днем 5 июля при запуске временного трансформатора произошло короткое замыкание, в результате которого вышли из строя электроприборы и бытовая техника в домах людей. Электроснабжение села было полностью восстановлено в тот же день.

Сейчас власти устанавливают размер ущерба, уточнил Абдусаламов. "Сам лично как депутат обход делал в 13 домах. Вышли из строя телевизоры, холодильники, водонагревательные баки, инкубаторы", - сообщил депутат.

В ближайшее время, когда будет оценен ущерб, депутат планирует составить акт и обратиться в суд. "Думаю акт составить и в суд подать материал", - сказал Абдусаламов. При этом депутат похвалил руководство и работников районных электросетей за оперативную реакцию на инцидент. Изношенные линии электропередачи Абдусаламов назвал "одной из ключевых проблем" села.

Из-за изношенности электросетей в селах Тляратинского района часто нет света. В зимнее время людям приходится отапливать дома дровяными печами, рассказали в 2018 году "Кавказскому узлу" местные жители.

Село Щедрин с населением более 600 человек расположено на землях отгонного животноводства в Бабаюртовском районе. Населенный пункт не имеет официального статуса и подчиняется Шидибскому и Чадаколобскому сельсоветам Тляратинского района, уточнил депутат.

У местного жителя Алибека сгорела вся аппаратура, находящаяся в доме. "Телевизор, тюнер [спутникового телевидения]. Все , что есть [вышло из строя]", - сказал Алибек корреспонденту "Кавказского узла"

Местный житель Магомед, у которого в результате инцидента сгорел водонагреватель, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что аналогичный случай произошел в селе в 2018 году. "На этой же линии [был схожий инцидент], и пять холодильников сгорели в селе", - рассказал Магомед.

Жительница села Зухра лишилась водонагревателя, телевизора, аппаратуры спутникового телевидения и холодильника. Теперь из-за испорченного водонагревателя женщина вынуждена нагревать воду на газе, который приходится покупать в баллонах, рассказала Зухра корреспонденту "Кавказского узла".