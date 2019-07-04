Двум полицейским продлен арест по делу об избиении инвалида в Краснодаре

04 июля 2019, 18:41

Суд до 8 августа продлил срок домашнего ареста двоим сотрудникам патрульно-постовой службы, обвиняемым в избиении краснодарского инвалида Евгения Манченко.

Как информировал "Кавказский узел", сотрудники патрульно-постовой службы Владимир Татарков и Вячеслав Зябкин, обвиняемые в избиении жителя Краснодара с инвалидностью Евгения Манченко, были арестованы 12 апреля.

В начале марта двое полицейских избили жителя Краснодара Евгения Манченко, который поздним вечером пытался перелезть через забор во двор своего дома, утверждает "Комитет против пыток". По словам матери потерпевшего, Снежаны Манченко, ее 23-летний сын - инвалид с особенностями развития. 8 апреля следователь возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и превышении полномочий. Двум сотрудникам ППС грозит до 10 лет заключения.

В июне Краснодарский краевой суд постановил перевести Татаркова и Зябкина под домашний арест. Теперь полицейские находятся дома, откуда им запрещено выходить, суд также запретил им пользоваться мобильной связью и интернетом, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" руководитель краснодарского отделения "Комитета против пыток" Сергей Романов. Он добавил, что представители потерпевшего также не видят причин для содержания обвиняемых в СИЗО.

По словам адвоката, сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении обвиняемым срока домашнего ареста до 8 августа. "Они не возражали и согласились с указанной мерой", - сказал Романов.

Все основные следственные действия по ходатайствам юристов "Комитета против пыток" завершены, сейчас следствие ожидает результатов дополнительной судебно-медицинской экспертизы, которую проводят в научном учреждении Ростова-на-Дону, сообщил Сергей Романов. "[Это] дополнительная судебная экспертиза перелома ноги, которая покажет: перелом произошел в результате удара или в результате падения. То есть нам нужно установить, в результате чего была сломана нога [Манченко]", - пояснил Романов.