Российский суд отказался распространить амнистию Асада на уроженца Чечни

04 июля 2019, 05:32

Президент Сирии Башар Асад своим указом объявил о всеобщей амнистии, однако суд в Перми отказался изменить приговор и освободить из колонии уроженца Чечни, осужденного за участие в сирийском конфликте на стороне боевиков.

Согласно приговору Шалинского городского суда Чечни, Аюбхан Алхазов в январе 2016 года был приговорен к пяти годам шести месяцам колонии общего режима по обвинению в участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии (ч.2 ст.208 УК РФ).

Суд установил, что Алхазов в январе 2015 года из Астрахани на самолете улетел в Турцию, откуда перебрался в Сирию, где до апреля в военном лагере боевиков обучался использованию стрелкового оружия, занимался физической и религиозной подготовкой, получил автомат АК-47 калибра 7,62 мм с комплектом боеприпасов, после чего был направлен в боевое подразделении незаконного вооруженного формирования, но уже 4 июля 2015 года покинул НВФ, встретился со своим отцом и вернулся на родину.

До своего задержания Алхазов не заявлял в правоохранительные органы о добровольном прекращении преступных действий, однако в ходе следствия вину признал полностью и раскаялся, это обстоятельство было учтено в числе других в качестве смягчающих при вынесении приговора, текст которого опубликован на сайте Шалинского городского суда Чечни.

Уроженец Чечни Алхазов был отправлен для отбывания наказания в колонию в Пермском крае, где он обратился в суд с ходатайством о приведении приговора в соответствие с действующим законодательством. Заявитель посчитал, что наказание подлежит прекращению, поскольку президент Сирии Башар Асад в октябре 2018 года подписал указ "О всеобщей амнистии", чем, по версии осужденного, декриминализовал ответственность за совершенное им деяние, пишет сегодня, 4 июля, "Коммерсант".

Однако Мотовилихинский районный суд Перми отклонил ходатайство Алхазова, указав, что на россиянина изменения в законодательстве другого государства не распространяются и не декриминализуют совершенное им преступление. Судом также учтено, что с момента постановления приговора Алхазову в российское законодательство не вносились изменения, улучшающие положение осужденного, отмечает издание.

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