26 июня 2019, 22:26

Адвокат рассказал о причинах членовредительства заключенного из Ингушетии

Несколько заключенных, в том числе уроженец Ингушетии Исмаил Эсмурзиев, ранили себя, протестуя против избиения и водворения в штрафной изолятор, сообщил адвокат Эсмурзиева.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня родственница уроженца Ингушетии Исмаила Эсмурзиева Марем пожаловалась на то, что он вместе с другими заключенными мордовской колонии ранил себя в знак протеста против действий сотрудников ФСИН. Она обратилась к прокурору Мордовии, уполномоченному по правам человека в республике и его коллеге в Ингушетии.

Эсмурзиев был обвинен в грабеже и хулиганстве с применением оружия и 28 апреля 2016 года приговорен к 4,5 года колонии общего режима.

Уполномоченный по правам человека в Мордовии Валерий Левин сообщил Марем Эсмурзиевой, что переслал обращение об инциденте в колонии в прокуратуру "для рассмотрения и организации проверки изложенных в нем фактов и принятия предусмотренных законодательством мер в случае их подтверждения". Обращение также переслано в Общественную наблюдательную комиссию республики, говорится в ответе омбудсмена, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Адвокат рассказал, что протест заключенных связан с избиением Эсмурзиева и водворением его в штрафной изолятор. "Человек, который инкогнито звонил родственникам заключенных, сказал им, что причиной протеста стало водворение заключенных в ШИЗО, и их держат там постоянно. Говорили что избили заключенного, выходца из Ингушетии или Чечни", - сообщил Цороев. Адвокат отметил, что информации от самого Эсмурзиева у него нет.

По словам Цороева, раньше он уже обращался с жалобами как на содержание Эсмурзиева в СИЗО, так и на его заключение в колонию. "Я и раньше туда писал жалобы на имя руководства ФСИН с просьбой проверить обоснованность водворения Эсмурзиева в ШИЗО, где его постоянно держали, и указывал, что он имеет ряд хронических и психологических заболеваний. У него куча заболеваний, из-за которых суд ему сделал скидку, когда назначал приговор. У него и психические заболевания есть. Ответы приходили, что все это обоснованно. В понедельник, 24-го, должны были рассмотреть в суде мое ходатайство о приведении приговора в соответствие с законом - были же исправительные работы. Позвонил в суд, и там мне сказали, что неделю назад якобы от моего доверителя они получили заявление, что он не желает участвовать в рассмотрении ходатайства. Причина, по которой он не желает, мне неизвестна. Омбудсмен направил заявление в местную прокуратуру, мы подали, подождем официального ответа", - рассказал Висит Цороев.

Реакция на обращения Эсмурзиевой и Цороева, по состоянию на 22.26 мск 26 июня, на сайтах прокуратуры Мордовии и республиканского управления УФСИН не появилась.

Примечание:

"Версия о суициде охранника Кадырова вызвала скепсис у защиты Тунтуева", "Суд сократил срок заключения офицеру-взяточнику из Чечни", "Мать уроженца Чечни просит спасти сына от пыток в СИЗО".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

26 июня 2019, 23:58

26 июня 2019, 23:25

  • Жители Волгоградской области пожаловались на выбросы с завода

    Едкие выбросы с асфальтобетонного завода отравляют воздух, не давая выйти на улицу и открывать окна, рассказали участники схода в поселке Городище. При строительстве завода не была соблюдена санитарная зона, заявил муниципальный депутат Роман Потоловский.

26 июня 2019, 22:53

26 июня 2019, 21:55

26 июня 2019, 21:14

  • Пикетчики напомнили о пытках четырех жителей Анапы

    Родственники анапчан, подвергшихся пыткам после задержания силовиками, и юристы Комитета против пыток провели серию одиночных пикетов в центре города. Прохожие поддержали акции протеста, сообщили участники пикетов.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи

Персоналии

Все персоналии