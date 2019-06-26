Адвокат рассказал о причинах членовредительства заключенного из Ингушетии

26 июня 2019, 22:26

Несколько заключенных, в том числе уроженец Ингушетии Исмаил Эсмурзиев, ранили себя, протестуя против избиения и водворения в штрафной изолятор, сообщил адвокат Эсмурзиева.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня родственница уроженца Ингушетии Исмаила Эсмурзиева Марем пожаловалась на то, что он вместе с другими заключенными мордовской колонии ранил себя в знак протеста против действий сотрудников ФСИН. Она обратилась к прокурору Мордовии, уполномоченному по правам человека в республике и его коллеге в Ингушетии.

Эсмурзиев был обвинен в грабеже и хулиганстве с применением оружия и 28 апреля 2016 года приговорен к 4,5 года колонии общего режима.

Уполномоченный по правам человека в Мордовии Валерий Левин сообщил Марем Эсмурзиевой, что переслал обращение об инциденте в колонии в прокуратуру "для рассмотрения и организации проверки изложенных в нем фактов и принятия предусмотренных законодательством мер в случае их подтверждения". Обращение также переслано в Общественную наблюдательную комиссию республики, говорится в ответе омбудсмена, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Адвокат рассказал, что протест заключенных связан с избиением Эсмурзиева и водворением его в штрафной изолятор. "Человек, который инкогнито звонил родственникам заключенных, сказал им, что причиной протеста стало водворение заключенных в ШИЗО, и их держат там постоянно. Говорили что избили заключенного, выходца из Ингушетии или Чечни", - сообщил Цороев. Адвокат отметил, что информации от самого Эсмурзиева у него нет.

По словам Цороева, раньше он уже обращался с жалобами как на содержание Эсмурзиева в СИЗО, так и на его заключение в колонию. "Я и раньше туда писал жалобы на имя руководства ФСИН с просьбой проверить обоснованность водворения Эсмурзиева в ШИЗО, где его постоянно держали, и указывал, что он имеет ряд хронических и психологических заболеваний. У него куча заболеваний, из-за которых суд ему сделал скидку, когда назначал приговор. У него и психические заболевания есть. Ответы приходили, что все это обоснованно. В понедельник, 24-го, должны были рассмотреть в суде мое ходатайство о приведении приговора в соответствие с законом - были же исправительные работы. Позвонил в суд, и там мне сказали, что неделю назад якобы от моего доверителя они получили заявление, что он не желает участвовать в рассмотрении ходатайства. Причина, по которой он не желает, мне неизвестна. Омбудсмен направил заявление в местную прокуратуру, мы подали, подождем официального ответа", - рассказал Висит Цороев.

Реакция на обращения Эсмурзиевой и Цороева, по состоянию на 22.26 мск 26 июня, на сайтах прокуратуры Мордовии и республиканского управления УФСИН не появилась.