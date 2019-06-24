Заключенный из Ингушетии ранил себя в знак протеста

24 июня 2019, 14:32

Прокурору Мордовии направлено заявление с просьбой провести проверку в колонии, в которой несколько заключенных, в том числе уроженец Ингушетии Исмаил Эсмурзиев, нанесли себе повреждения в знак протеста против действий сотрудников, сообщил сегодня адвокат Эсмурзиева.

Родственница уроженца Ингушетии Исмаила Эсмурзиева Марем Эсмурзиева 21 июня пожаловалась на то, что Исмаил Эсмурзиев вместе с другими заключёнными мордовской колонии нанес себе повреждения, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эсмурзиева Висит Цороев.

"20 июня мне позвонили с незнакомого номера и сообщили, что мой племянник вместе с другими заключенными [ранили себя] в знак протеста против произвола со стороны сотрудников ИК... Прошу незамедлительно провести проверку вышесказанных фактов и принять срочные меры", - говорится в обращении Марем Эсмурзиевой, адресованном прокурору Республики Мордовия, уполномоченному по правам человека в Мордовии и уполномоченному по правам человека в Ингушетии. (Копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла".)

В свою очередь Висит Цороев также направил заявление прокурору Мордовии в связи с сообщением родственницы Эсмурзиева. Он уточнил, что Исмаил Эсмурзиев отбывает наказание в колонии общего режима по приговору Черемушкинского райсуда Москвы от 28 апреля 2016 года.

"Прошу незамедлительно проверить вышеуказанные факты и в случае подтверждения их принять соответствующие меры", - говорится в заявлении, копия которого также имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Согласно тексту приговора, размещенному на сайте Черемушкинского суда Москвы, Эсмурзиев был обвинен в грабеже и хулиганстве с применением оружия и 28 апреля 2016 года приговорен к 4,5 года колонии общего режима.

Висит Цороев также сообщил об инциденте омбудсмену в Мордовии, на что тот ответил, что "это уже вторая жалоба", рассказал сегодня Цороев.

Информация о реакции на обращения Эсмурзиевой и Цороева, по состоянию на 14.32 мск, не опубликована на сайтах прокуратуры Мордовии и уполномоченных по правам человека в Ингушетии и Мордовии. УФСИН по Мордовии также пока не прокомментировало на своем сайте сообщения об инциденте в колонии.

Напомним, что ранее заключенные колоний в Мордовии уже жаловались на действия сотрудников. Так, 5 и 20 марта осужденные колонии № 5 в Мордовии, среди которых оказались жители Чечни, совершили массовое членовредительство, протестуя против действий руководства колонии. УФСИН по Мордовии назвало акцию попыткой шантажа. Общественная наблюдательная комиссия республики после проверки не нашла доказательств неправомерных действий сотрудников колонии, рассказал 27 марта председатель комиссии.