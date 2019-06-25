Уступки "Грузинской мечты" не удовлетворили протестующих

25 июня 2019, 08:04

Протестующие посчитали недостаточной отставку спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, последовавшей после разгона акции 21 июня. Вопросы отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии, изменения системы выборов в парламент, а также освобождения задержанных активистов и наказания силовиков, остаются нерешенными, заявили протестующие.

Как информировал "Кавказский узел", акции протеста в Грузии проходят ежедневно с 20 июня. Утром 21 июня силовики разогнали протестующих у здания парламента, Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек. По данным МВД, 305 участников акции были задержаны, более 120 из них подверглись административным арестам. Акция протеста 24 июня завершилась живой цепью вокруг здания парламента.

Протестующие добились отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, после того как силовики разогнали первую акцию протеста 21 июня. Вечером 22 июня участники протестов озвучили еще три требования к властям: освобождение задержанных, отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии и проведение парламентских выборов по пропорциональной системе. Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили 24 июня сообщил об инициативе перехода на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году, а также отмене избирательного барьера. В тот же день грузинские неправительственные организации выпустили совместное заявление, в котором приветствовали инициативу Иванишвили. Министерство внутренних дел Грузии заявило, что приостановлены служебные полномочия десяти сотрудников, участвовавших в разгоне акции протеста в ночь на 21 июня, двое из них заподозрены в уголовном преступлении.

Акция протеста, начавшаяся вечером 24 июня перед зданием парламента, закончилась в полночь, передает корреспондент "Кавказского узла". Как заявили организаторы акции, 25 июня акция возобновится в 19 часов. Протестующие рассказали, что будут протестовать до тех пор, пока не будет отправлен в отставку министр внутренних дел Георгий Гахария.

"Вопрос [отставки] Гахарии еще более важен, чем проведение выборов. То, что произошло здесь в ночь на 21 июня, когда несколько молодых людей потеряли глаза, множество человек получили ранения, 300 человек были арестованы – все это требует политической ответственности. И это прямая ответственность Гахарии, потому что это он лично отдавал приказы", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" лектор театрального института Николоз Татиашвили.

Инженер Йосиф Чивадзе также считает, что вопрос ответственности министра внутренних дел не менее важен, чем вопрос о выборах.

"Претензии к Гахарии накапливались уже давно", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". В этот раз силовики превысили допустимый уровень насилия, и за этим должна последовать политическая реакция, власть должна нести ответственность, считает он.

"Гахария должен уйти обязательно. 20 июня был апофеоз", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" экономист Давид.

Представитель партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава считает, что власть не имела права на подобный разгон митинга.

"Действуют ли власти в рамках закона или преступают их, в любом случае, эти действия не находят оправдания в сознании грузинского общества", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Полиция применила резиновые пули "для крупных животных – медведей, тигров. Для человека они могут быть смертельными", сказал Угулава.

Протестующие пригрозили бессрочными митингами

Представитель партии "Европейская Грузия" Давид Дарчиашвили считает, что митинги, скорее всего, примут бессрочный характер, поскольку юридически ни один вопрос, поставленный на митингах, до сих пор не решен.

В частности, парламент еще не принял новый закон о выборах по пропорциональной системе, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Это принципиальный вопрос... нужно будет продолжить протесты и быть очень активным - ведь мы не знаем, будет ли барьер проходной или нет, примут законопроект или нет... Все это потребует дальнейшей борьбы, чтобы довести это до реальных результатов", - считает Дарчиашвили.

"Самым большим достижением на митинге стало то, что появится пропорциональная система.... Это большой прогресс, но очень плохо, что мы смогли достичь его только путем крови. Так что эта борьба будет долгой", - сказал Угулава.

Член политсовета "Единого национального движения" (ЕНД), супруга бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс также отметила, что вопросы отставки министра внутренних дел, освобождения задержанных 20-21 июня активистов, наказания полицейских, виновных в применении силы, а также выборов в парламент остаются нерешенными.

Она считает, что "парламентские выборы должны состояться не в следующем году, а в этом". "Я убеждаю своих сторонников требовать именно досрочных выборов", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Протестующие заявили, что будут добиваться принятия решения проведения парламентских выборов по пропорциональной системе, которая даст возможность присутствовать в парламенте всем политическим силам.

"За это мы готовы стоять несколько месяцев, если увидим результат", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Тбилиси Тамази.



"Если мы увидим, что есть реальные результаты, что организаторы митинга выдвигают конструктивные требования.... то я готов приходить каждый день", - заявил инженер Дмитрий.

Активисты продолжают голодовку в центре Тбилиси

Голодовку перед зданием парламента проводят пять человек, они находятся в палатке, установленной на ступенях парламента со стороны проспекта Руставели, передает корреспондент "Кавказского узла".

24 июня несколько активистов поставили палатки на проспекте Руставели в Тбилиси, заявив о начале голодовки. Они потребовали отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии, а также освобождения задержанных во время митинга 20 июня.

В 19.00 по местному времени (18.00 мск) 24 июня прошли ровно сутки, как началась голодовка, за это время никому из участников не понадобилась медицинская помощь, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один участников голодовки Гига Лемонжава. "Есть, честно говоря, не хочется - весь день было жарко, так что воды было вполне достаточно", - добавил он.

24-летняя Гванца Аревадзе сказала, что не испытывает чувства голода. "Только от того, что нахожусь сутки уже вне дома, сплю в палатке, испытываю дискомфорт. Все-таки неудобно спать на земле", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Аревадзе отметила, что мать поддержала ее решение о голодовке. "Будь мой отец жив, я уверена, что он бы тоже одобрил мое решение и гордился бы мной. А мама, конечно, очень переживала, но поддержала меня морально, сказала, чтобы я была крепкой", - пояснила она.

По мнению Аревадзе, голодовка должна стать дополнительным фактором для того, чтобы добиться от правительства выполнения требований протестующих.

В 18.15 по местному времени (17.15 мск) 24 июня в Тбилиси прошел сильный дождь, на некоторых участках проспекта Руставели вода от луж поднялась на 40 см от асфальта. Однако участники голодовки не ушли с территории парламента – они перешли под навес, сделанный из транспарантов, которые используются на митингах. Как рассказал Лемонжава, постоянного присутствия скорой помощи при них не требуется - среди них есть один медработник, а во время проведения акций протестующих в непосредственной близости от голодающих, дежурят экипажи скорой помощи.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тбилиси без осадков, +34, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 26 июня осадков также не ожидается, температура опустится до +22, скорость ветра 5 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.