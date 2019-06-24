24 июня 2019, 23:55

Полномочия 10 полицейских приостановлены после разгона акции в Тбилиси

Министерство внутренних дел Грузии приостановило служебные полномочия десяти сотрудников, участвовавших в разгоне акции протеста в ночь на 21 июня. Двое из них заподозрены в уголовном преступлении, сообщило сегодня ведомство.

Как писал "Кавказский узел", акции протеста начались в Грузии 20 июня. Утром 21 июня силовики разогнали протестующих, Минздрав сообщил тогда о госпитализации 240 человек. По данным МВД, 305 участников акции были задержаны, более 120 из них подверглись административным арестам. Сегодня несколько активистов поставили палатки на проспекте Руставели в Тбилиси, заявив о начале голодовки. Вечером у здания парламента началась новая акция с требованием отставки главы МВД Грузии, проведения следующих парламентских выборов по пропорциональной системе и освобождения задержанных. Главная прокуратура Грузии сообщила о возбуждении уголовного дела о превышении силовиками служебных полномочий на акции в ночь на 21 июня.

Протесты начались после того, как на заседании парламентской ассамблеи в здании парламента Грузии депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Протестующие уже добились отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе. Вечером 22 июня участники протестов озвучили еще три требования к властям: освобождение задержанных, отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии и проведение парламентских выборов по пропорциональной системе.

"Приостановлены служебные полномочия десяти сотрудников, участвовавших в операции по разгону акции. По двоим из них выявлены признаки уголовного преступления", - говорится в сегодняшнем сообщении МВД Грузии (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Генеральная инспекция министерства внутренних дел проводит разбирательства по поводу возможного превышения некоторыми сотрудниками своих полномочий во время разгона акции протеста. Ведомство также направило материалы в Главную прокуратуру, проинформировало МВД.

Глава МВД Грузии Георгий Гахария сегодня обратился к членам парламента с просьбой выступить на пленарном заседании по поводу проведения акции 20 июня. Парламент рассмотрит это обращение на сессии 25 июня, сообщило МВД.

Примечание:

"Оппозиция раскритиковала генпрокурора Грузии за попытку занять кресло судьи", "Грузинские политологи указали на кадровый кризис в партии Беселия", "Парламент Грузии лишил мандата супругу Саакашвили".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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