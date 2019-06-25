Акция у парламента Грузии завершилась живой цепью

25 июня 2019, 05:02

В Тбилиси акция протеста с требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария завершилась живой цепью вокруг здания парламента.

Как информировал "Кавказский узел", акции протеста в Грузии проходят ежедневно с 20 июня. Утром 21 июня силовики разогнали протестующих, Минздрав 21 июня сообщил о госпитализации 240 человек. По данным МВД, 305 участников акции были задержаны, более 120 из них подверглись административным арестам. 24 июня несколько активистов поставили палатки на проспекте Руставели в Тбилиси, заявив о начале голодовки. Главная прокуратура Грузии сообщила о возбуждении уголовного дела о превышении силовиками служебных полномочий при разгоне митинга у здания парламента в ночь на 21 июня.

Во время прошедшей днем 24 июня акции протеста перед зданием парламента протестующие потребовали отставки Георгия Гахарии, проведения следующих парламентских выборов по пропорциональной системе и освобождения задержанных на акции в ночь на 21 июня, сообщила грузинская телекомпания "Рустави 2".

Протестующие заявили, что глава МВД не имеет морального права занимать этот пост после разгона акции в ночь на 21 июня. Во время акции на ступенях парламента они установили бюст Гахария, закрыв ему один глаз повязкой - символ того, что в ходе разгона акции людям стреляли в глаза.

Охватывая живой цепью здание парламента, они скандировали "Уходи!". Живая цепь была организована на несколько минут и сопровождалась гимном Грузии.

Незадолго до возобновления митинга перед зданием парламента возник конфликт. Группа пенсионеров потребовала, чтобы им предоставили слово. Молодые люди, участвующие в митинге, вступили в перепалку с пенсионерами.

"Мы выступаем за народовластие. Сейчас не имеет значение, кто министр - Гахария или кто-то другой, а также не имеет значение, по пропорциональной или мажоритарной системе формируется парламент, если народ устранен от власти", - сказал пенсионер Николоз-Темур Микаутидзе корреспонденту "Кавказского узла".

"Человек приходит на митинг, который посвящен отставке Гахария, и при этом говорит, что пусть Гахария остается. Пусть проводит свой митинг и там выступает. Эти люди действуют по указке... их побуждают к тому, чтобы прийти сюда и завязать ссору или увести разговор в сторону", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из активистов Илия Неисадзе.