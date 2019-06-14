Мотострелки ЮВО в Южной Осетии провели учение в составе разведывательно-огневых контуров. 14 июня 2019 г. Фото: Пресс-служба ЮВО МВД

14 июня 2019, 15:07

Учения более 2,5 тысяч мотострелков прошли в Южной Осетии

Военнослужащие мотострелкового подразделения, дислоцированного в Южной Осетии, провели совместное с различными видами войск учение с участием беспилотников, минометов и гранотометов, сообщили сегодня в Южном военном округе. 

Более 2,5 тысяч солдат российской военной базы 58-й общевойсковой армии провели совместное учение на полигоне Дзарцеми в Южной Осетии. Совместно с другими родами войск обучающиеся обнаружили условных «диверсантов» с помощью беспилотников и уничтожили их из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, а также стрелкового оружия, говорится в сообщении Южного военного округа, размещенном сегодня на сайте Минобороны России.

Также военнослужащие отработали боевые действия в горно-лесистой местности, управление огнем штатных и приданных подразделений, совершенствовали навыки вождения и ведения огня из вооружения боевых машин. В учебных мероприятиях было задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники, отмечается в сообщении.

Учения подразделений Южного военного округа носят, в том числе, антитеррористический характер, поскольку Северный и Южный Кавказ не отличаются стабильностью, и "здесь наиболее высоки риски боевых столкновений", пояснил ранее "Кавказскому узлу" доцент РЭУ им.Плеханова, член экспертного Совета офицеров России, военный политолог Александр Перенджиев. "Однако я уверен, что учения не направлены на то, чтобы на кого-то нападать, речь идет об обороне государства", - подчеркнул эксперт.

"Кавказский узел" ранее сообщал, 2 мая около тысячи солдат приняли участие в учениях по обороне территорий российских военных баз в Армении, Абхазии и Южной Осетии,.

Примечание:

"Более тысячи военных начали учения на чеченском полигоне", "Учения российских военных прошли в Абхазии", "НАТО призвало Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии".

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