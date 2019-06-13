Лидеры дагестанских общественных организаций призвали не раздувать конфликт в Кизляре

13 июня 2019, 18:16

Руководитель Координационного совета некоммерческих организаций Дагестана Шамиль Хадулаев разместил обращения к дагестанцам и чеченцам от представителей общественных организаций республики с призывом к взаимопониманию. Комментаторы его поста в Facebook раскритиковали вялую реакцию на резкие заявления спикера чеченского парламента Магомеда Даудова на месте демонтажа дорожного знака на окраине Кизляра.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 10 июня жители Кизляра снесли один из дорожных знаков с надписью "Шелковской район", установленный на окраине города. На следующий день горожане собрались на сход возле одного из указателей Чечни, после чего 19 участников акции протеста были задержаны. Снесенный указатель 11 июня был восстановлен. Снос дорожного указателя чуть не обернулся массовой дракой, а через несколько часов после случившегося в район прибыли многочисленные сотрудники чеченского ОМОНа. 12 июня активисты установили напротив чеченского указателя собственный знак - "Республика Дагестан, Кизлярский район". В тот же день стало известно о сносе еще двух знаков на границе Чечни и Тарумовского района Дагестана.

Никаких споров относительно участка земли, на котором появился чеченский указатель, не было, отметил дагестанский историк, эксперт правительственной комиссии по определению границ между Дагестаном и Чечней Зураб Гаджиев. Демонтаж указателя стал результатом информационной политики властей Дагестана, которые игнорировали напряженность вокруг пограничного вопроса, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогер.

Руководитель Координационного совета некоммерческих организаций Дагестана Шамиль Хадулаев на своей странице в Facebook сегодня разместил четыре видеообращения представителей дагестанской общественности, которые призвали чеченцев и дагестанцев не раздувать конфликт.

«Мы, общественники Дагестана, сделали обращение к нашим братьям из Чечни и Дагестана по поводу ситуации возле Кизляра», - сопроводил Шамиль Хадулаев видеообращения.

В одном из этих видеозаписей сам Шамиль Хадулаев отметил, что побывал 12 июня в Кизляре. «Вся проблема в том, что наши ребята не знали, что земля, где был установлен знак, находится на территории Чеченской республики. Конечно, это упущение наше, и я уверяю, что этого впредь не допустит никто. Призываю к миру, взаимопониманию, уважению друг к другу. В трудные минуты жизни мы по-любому обратимся: дагестанцы - к Чечне, чеченцы – к дагестанцам», - заявил Шамиль Хадулаев.

При этом он обратился к жителям Дагестана, жителям Чечни и к руководству Чеченской республики с призывом «не допускать высказывания, которые оскорбляют честь и достоинство».

На встрече с дагестанскими чиновниками близ демонтированного указателя 11 июня спикер парламента Чечни Магомед Даудов отчитал главу Кизлярского района Александра Погорелова, возложил ответственность за инцидент на администрацию Кизляра и назвал происходящее "бардаком". Также Даудов несколько минут пообщался с жителями Кизлярского района, один из которых предложил демонтировать дорожный указатель. "Ты (указатель) снимешь через мой труп", – возразил Магомед Даудов. "Через твой труп тоже снимем", – ответил житель Дагестана.

Представители семи общественных организаций обеспокоены ситуацией в Кизляре и собрались сегодня под эгидой общественной организации «Дагестан Единый» для того, чтобы сделать заявление, сообщил в другом видеообращении член Общественной палаты Дагестана Деньга Халидов, который представлял на встрече "Российский конгресс народов Кавказа". При этом названий всех семи организаций он не озвучил.

«Общественность взбудоражена, очень много кривотолков, очень много ложной информации. Мы получили разъяснение, что нет источника конфликта, что это чеченская территория, но у нас есть целый ряд вопросов и к правительству, и к правительственной комиссии [по определению границ между Дагестаном и Чечней], в которую в свое время были включены эксперты. Мы предлагаем повысить статус правительственной комиссии до правительственно-парламентской с включением дополнительных экспертов от общественных организаций», - заявил Деньга Халидов.

Председатель общественно-политического совета «Дагестан Единый» Асадула Асадулаев, напомнив слова главы Дагестана Владимира Васильева о том, что республика не уступит свои территории в одностороннем порядке, отметил, что «общественные организации в рамках народной дипломатии должны участвовать в разрешении конфликтов и вести большую разъяснительную работу среди народа, среди молодежи».

Демонтаж указателя стал результатом информационной политики властей Дагестана, которые игнорировали напряженность вокруг пограничного вопроса, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогер. Возмущение жителей Кизляра вызвала не установка чеченских дорожных указателей, а то, что знаки установили неожиданно, рассказали сами горожане. По их мнению, местные власти должны были предупредить людей о том, что этот участок земли принадлежит Чечне.

Редактор газеты «Дагестанцы» Алисултан Газимагомедов в своем выступлении заявил, что «чеченцы и дагестанцы не должны конфликтовать по вопросам, которые решаются и должны решаться органами власти братских республик», и призвал жителей обеих республик быть «благоразумными и законопослушными».

Пост Хадулаева к 18.10 мск 13 июня собрал 13 «лайков» и 51 комментарий.

Комментаторы раскритиковали участников этой встречи, посчитав слишком вялой их реакцию на слова и действия чеченской стороны.

«Это обращение должно было быть направлено к главе Чеченской республике Рамзану Ахматовичу с просьбой не делегировать на решение таких вопросов эпатажных людей, как Магомед Даудов. Само его появление в окружении вооруженных до зубов бойцов вызвало возмущение. Его пафосная риторика, неуместные высказывание про дома Ауха накаляли обстановку. Переговоры прошли в стиле криминальной сходки. Дагестанское общество очень чувствительно к таким выходкам», - написал Малик Шейхмагомедов, добавив, что «банальное хулиганство» «в любую минуту могло перерасти в межнациональный конфликт».

Отметим, что на кадрах материала ЧГТРК «Грозный» о визите Магомеда Даудова, размещенном 12 июня в YouTube видны многочисленные силовики в полной амуниции с масками на лице и шлемами на голове, а также с автоматами в руках.

«Хадулаев говорит - наши ребята виноваты, не знали, что это чеченская территория. Ладно, с этим можно ещё согласиться. Ну тогда надо набраться смелости сказать о вопиющем факте - почему допустили вооружённых людей в таком количестве и почему они должны отчитывать в таком унизительном тоне перед всем народом главу района. А представьте на минуту, если [бы] со стороны Дагестана устроили такой вояж - как там [бы] отнеслись к этому? вот это мы и не услышали», - написала Рукият Сулейманова.

«Почему до этого вопрос не стоял о границах, они зерно там будут сажать или картошку? Им выход к морю нужен. Если вы так и будете молчать, завтра проснетесь в Чеченской республике», - отметил Муслим Муслимов.

Диана Амирова считает, что вопросами, которые спровоцировали конфликт в Кизляре, должны заниматься специалисты. «В чем паника, не пойму, кто там пострадал или страдает из-за этого знака? Эта граница условная. Я думаю, пусть спецы разберутся», - написала она.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя инцидент с демонтажом дорожного указателя на окраине Кизляра, призвал жителей обеих республик "не поддаваться на провокации", а авторам оскорбительных комментариев пообещал "поломать пальцы и вырвать язык". Слова Владимира Васильева об отсутствии претензий к властям Чечни вызвали критику со стороны дагестанских пользователей соцсетей. Жесткая позиция Рамзана Кадырова по вопросу установки дорожных указателей на границе двух республик, напротив, была положительно оценена жителями Чечни, поддержавшими в соцсетях главу своего региона.

Напомним, в январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. 16 апреля, после скандала с односторонним определением границы чеченской стороной, спикеры парламентов обеих республик объявили, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе решено приостановить. В мае Дагтехкадастр объявил конкурс на выполнение землеустроительных работ для установления границ с Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией. Работы должны выполнить до 15 декабря.

Новости, касающиеся границ Чечни и соседних регионов, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".