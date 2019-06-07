07 июня 2019, 14:05

Суд арестовал кубанского следователя и его помощника по делу о взяточничестве

Суд в Москве заключил под стражу до 30 июля кубанского следователя отдела по особо важным делам и его предполагаемого посредника в получении 13 миллионов рублей за смягчение уголовного наказания предпринимателю, сообщили 6 июня в суде.

"Кавказский узел"  писал, что силовики задержали кубанского следователя по особо важным делам, который через посредника требовал взятку у матери предпринимателя за смягчение ему уголовного наказания, сообщили источники. Посредник был задержан при получении 13 миллионов рублей.

Басманный суд Москвы арестовал старшего следователя отдела по особо важным делам краснодарского управления СКР, а также посредника в получении взятки. "Джамбаеву и Боташеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 июля", - процитировал 6 июня пресс-секретаря суда ТАСС. По данным агентства, дело расследуется главным следственным управлением СКР России.

Подозреваемые были задержаны силовиками в Краснодаре 30 мая. Посредник, задержанный при получении 13 миллионов рублей, являлся общественным помощником следователя, со ссылкой на источник проинформировал 6 июня «Коммерсант».

В карточке дела, размещенной на сайте Басманного райсуда Москвы, говорится, что Джамбаев подозревается по статье «получение взятки», а Боташев по статье «посредничество во взяточничестве».

Максимальные санкции по статье «получение взятки» (ч. 6 ст. 290 УК России) – 15 лет, а по статье «посредничество во взяточничестве» (ч. 4, ст. 291.1 УК России) – 12 лет заключения.  

Комментариями арестованных и их представителей "Кавказский узел" пока не располагает. На сайтах главного следственного управления СКР России, а также краснодарского управления СКР на 13.55 мск сегодня нет официального подтверждения о возбуждении уголовного дела против следователя отдела по особо важным делам и его помощника.

Примечание:

"Назначен конкурсный управляющий футбольным клубом "Кубань", "Прокуратура заинтересовалась повторным прекращением дела против министра спорта Кубани Черновой", "Источник сообщил об обысках у главы Минспорта Краснодарского края".

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