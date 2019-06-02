ФСБ заподозрила краснодарского следователя в получении взятки на 13 миллионов

02 июня 2019, 08:48

Краснодарское управление ФСБ установило факт получения посредником крупной суммы денег для передачи в качестве взятки следователю по особо важным делам следственного управления СКР по региону, сообщили источники.

Деньги передала экс-владелица крупного холдинга, пишет в субботу, 1 июня, "Коммерсант" со ссылкой на собственный источник. Она пыталась таким образом способствовать смягчению уголовного наказания для своего сына - ранее судимого бизнесмена, утверждает издание.

По информации источника, суд вынес предпринимателю приговор в 2017 году, назначив восемь лет колонии. Обвинению удалось доказать, что предприниматель похитил кредитные средства Сбербанка и незаконно обанкротил предприятие, причинив ему ущерб на более чем 3,5 млрд рублей. В 2018 году мужчина вышел по УДО, но буквально сразу стал фигурантом дела о выводе средств за рубеж (ч. 3. ст. 193.1 УК РФ).

В ФСБ полагают, что на мать предпринимателя вышел следователь, ведущий дело ее сына, и предложил смягчить статью за определенное вознаграждение. При получении денег от женщины посредник был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о взятке в особо крупном размере, отмечает портал News-r со ссылкой на ФСБ.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что на Кубани был арестован по подозрению в получении взятки в 4 млн рублей глава регионального Минсельхоза.