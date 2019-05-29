Глава фирмы в Ингушетии заподозрен в крупном мошенничестве с выплатами

29 мая 2019, 07:50

Руководитель ингушской коммерческой организации подозревается в том, что необоснованно получил из Фонда соцстраха свыше 5,5 миллиона рублей, сообщил Следком 28 мая.

По данным следствия, подозреваемый предоставил фиктивные отчеты в Фонд социального страхования по Ингушетии и получил более 5,5 млн рублей на возмещение расходов по социальным страхованиям, по случаям беременности, родов и ухода за ребенком за 2016-2017 годы. Эти деньги директор фирмы использовал по своему усмотрению, сообщило следственное управление Следственного комитета России по Ингушетии.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК России (мошенничество при получении выплат, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), говорится в сообщении, опубликованном 28 мая на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере обвинена бывшая сотрудница МВД по Ингушетии. По данным следствия, она получила шесть миллионов рублей на улучшение жилищных условий по ложным документам, сообщил Следком 22 мая.