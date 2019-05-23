23 мая 2019, 01:46

Сотрудница полиции в Ингушетии обвинена в мошенничестве

Бывшая сотрудница МВД по Ингушетии обвинена в получении шести миллионов рублей на улучшение жилищных условий по ложным документам, дело направлено в суд, сообщило следствие.

По версии следствия, в 2009 году сотрудница полиции подала в жилищно-бытовую комиссию ведомства ложные данные об 11 членах семьи. На основании этих сведений она получила из бюджета более шести миллионов рублей на покупку жилья, полагает следствие.

Обвинение ей предъявлено по двум статьям -  о мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (ч.4 ст.159.2 УК РФ ) и о фальсификации доказательств по гражданском делу (ч.1 ст.303 УК РФ), дело передано в суд, сообщило 22 мая Следственное управление Следственного комитета по Ингушетии на своем сайте. Отметим, максимальное наказание по этим статьям - 10 лет лишения свободы.

Комментариев обвиняемой или ее представителей относительно направления дела в суд не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле бывший сотрудник МВД по Ингушетии был признан виновным в мошенничестве при получении жилищного сертификата и приговорен к трем годам лишения свободы условно, сообщили сегодня следователи.

Примечание:

"МВД Ингушетии подтвердило данные о задержании начальника штаба", "Сотрудник ингушского наркоконтроля получил условный срок за мошенничество на 1,8 миллиона", "Сотрудница полиции в Ингушетии заподозрена в мошенничестве".

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