Следком занялся расследованием гибели женщины после стихии во Владикавказе

27 мая 2019, 19:58

Женщина погибла во Владикавказе после того, как на нее упало дерево, следователи начали проверку обстоятельств инцидента, сообщил сегодня Следком. Один из троих пострадавших во время стихии выписан из больницы, проинформировал Минздрав 26 мая.

Как писал "Кавказский узел", в результате дождя и ураганного ветра во Владикавказе 25 мая один человек погиб и трое пострадали. В городе были повалены деревья, в некоторых районах города нарушено электроснабжение.

В связи с гибелью 37-летней женщины во время урагана во Владикавказе региональное управление Следственного комитета начало доследственную проверку, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель ведомства.

По его данным, инцидент произошел вечером 25 мая в районе лесопарковой зоны "Сопитская горка". На женщину упало дерево, пострадавшая скончалась по дороге в больницу. "Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавил представитель Следкома.

По информации регионального Минздрава, 26 мая в больнице оставались двое пострадавших во время урагана, третий был выписан. Состояние госпитализированных оценивается как стабильное, их жизням ничего не угрожает, сказал представитель министерства корреспонденту "Кавказского узла".

Во время стихии во Владикавказе были повалены 43 дерева, в связи с чем произошли частичные обрывы линий электропередачи, сообщил сотрудник ГУ МЧС России по Северной Осетии.

В комитете жилищно-коммунального хозяйства администрации Владикавказа отметили, что пока остаются проблемы с восстановлением линий, ведущих к частным и некоторым многоквартирным домам. "Для того, чтобы устранить разрыв линии электропередачи, владельцу квартиры или дома необходимо обратиться в администрацию города по телефону или прийти лично и сообщить о проблеме. Заявка будет рассмотрена, а проблема устранена", - сказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница администрации.

Сегодня к 16:30 мск в общей сложности в диспетчерскую службу горадминистрации поступило более ста заявок, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель отдела мэрии Рита Джигкаева. По ее данным, в основном люди жаловались на падение деревьев или веток на провода и заборы, пять человек заявили, что ветром сорваны крыши, двое - о падении деревьев на машины, один - о повреждении гаража.

"Кровли повреждены у четырех домов, имеющих управляющие компании (УК). Именно они займутся ремонтом, в связи с чем им передаются заявки жильцов. Еще одна заявка поступила от хозяев частного дома, не имеющего УК. Будут ли городские власти заниматься ремонтом, пока неизвестно - данный вопрос находится на рассмотрении в администрации Владикавказа", - рассказала Джигкаева.

По ее словам, каждая заявка будет рассмотрена, после чего будет решаться вопрос о возмещении ущерба.

Житель Владикавказа Магомед Оздоев рассказал, что у его соседа перед гаражом упало дерево. "Он подал заявку на его уборку. Заявление вроде приняли. Но пока ствол лежит, мешает", - рассказал Оздоев корреспонденту "Кавказского узла".

Сосед Оздоева, Заур, сообщил, что у него во время стихии обрушился колодец. "Внезапно стемнело, поднялся такой ветер, что с придомового участка уносило лопаты и грабли. А выйти боялись. Вот колодец упал, но правда быстро восстановили", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".