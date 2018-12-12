Линия электропередач. Фото пользователя Geronimo the Elder с сайта Flickr.com

12 декабря 2018, 16:11

Жители Южной Осетии остались без света

Электроснабжение в Южной Осетии временно прекращено из-за аварии, сообщило ГУП "Энергоресурс".

Жители республики остаются без света с 14.00 мск.

"Произошло аварийное отключение электричества с североосетинской стороны", - цитирует сегодня гендиректора ГУП "Энергоресурс" Алана Габараева "Спутник Южная Осетия". По его словам, сроки, когда подача электроэнергии возобновится, не известны.

Энергетики выясняют причину и масштабы аварии, пишет со ссылкой на Габараева ИА "Рес".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Цхинвали +2 градуса, облачно, без осадков, скорость ветра составит 4 метра в секунду. Ночью температура понизится до +1, пройдет умеренный дождь, ветер усилится до 6 метров в секунду.  Днем 13 декабря температура опустится  до 0 градусов, будет облачно, слабый дождь, скорость ветра составит до 10 метров в секунду.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Авария оставила жителей Южной Осетии без проводного интернета", "Проезд по Транскаму закрыт", "Путин внес в Госдуму соглашение между Россией и Южной Осетией".

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