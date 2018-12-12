Жители Южной Осетии остались без света

12 декабря 2018, 16:11

Электроснабжение в Южной Осетии временно прекращено из-за аварии, сообщило ГУП "Энергоресурс". Жители республики остаются без света с 14.00 мск.

"Произошло аварийное отключение электричества с североосетинской стороны", - цитирует сегодня гендиректора ГУП "Энергоресурс" Алана Габараева "Спутник Южная Осетия". По его словам, сроки, когда подача электроэнергии возобновится, не известны. Энергетики выясняют причину и масштабы аварии, пишет со ссылкой на Габараева ИА "Рес".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Цхинвали +2 градуса, облачно, без осадков, скорость ветра составит 4 метра в секунду. Ночью температура понизится до +1, пройдет умеренный дождь, ветер усилится до 6 метров в секунду. Днем 13 декабря температура опустится до 0 градусов, будет облачно, слабый дождь, скорость ветра составит до 10 метров в секунду.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.