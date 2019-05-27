Устранение последствий стихии во Владикавказе. Скриншот с видео НТВ https://www.youtube.com/watch?v=ec0cKtuOB88

27 мая 2019, 09:03

Электроснабжение в Северной Осетии восстановлено после урагана

Рабочие в Северной Осетии восстановили линии электропередач, поврежденные упавшими во время непогоды деревьями, сообщила пресс-служба МРСК Северного Кавказа.

Как писал "Кавказский узел", в результате дождя и ураганного ветра во Владикавказе 25 мая один человек погиб и трое пострадали. В городе были повалены деревья, в некоторых районах города нарушено электроснабжение.

Подача электроэнергии жителям Северной Осетии, прерванная из-за аварии на линиях электропередач, возобновлена, передает 26 мая со ссылкой на пресс-службу МРСК Северного Кавказа "Интерфакс-Юг".

Энергоснабжение населенных пунктов Алагирского, Пригородного и Правобережного районов, а также нескольких микрорайонов Владикавказа осуществляется в полном объеме, передает сообщение энергокомпании "Алания-ТВ".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня во Владикавказе облачно, скорость ветра составит 4 метров в секунду, температура воздуха - до +19 градусов. Вечером будет также облачно, без осадков, скорость ветра останется прежней, температура понизится до +12. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Жители села в Южной Осетии отрезаны от мира из-за непогоды", "Жители Южной Осетии остались без света", "Жительница Цхинвала пострадала при обрушении стены дома".

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