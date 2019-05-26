26 мая 2019, 08:35

Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков

Проезд через КПП "Верхний Ларс" запрещен большегрузам в связи с празднованием Дня независимости Грузии, сообщило Управление МЧС по Северной Осетии.

Грузия 26 мая отмечает День независимости и 100-летие со дня провозглашения Грузинской Демократической республики. Независимое грузинское государство было провозглашено 26 мая 2018 года и просуществовало до марта 1921 года, когда власть в Грузии перешла в руки большевиков. Акт о независимости Грузии от 26 мая 1918 года стал первоосновой новой Конституции страны, а события столетней давности повлекли территориальные споры и серьезно повлияли на грузино-южноосетинские отношения, указали историки, опрошенные "Кавказским узлом".

В связи с празднованием Дня независимости Грузии Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузных машин на участке Владикавказ - Ларс сегодня с 05.00 мск до 17.00 мск, сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 08.25 мск на въезде в Россию из Грузии видны две фуры. На контрольно-пропускном пункте на въезд в Грузию автомобилей не видно, другая камера ситуацию на этой стороне дороги не транслирует с указанием на отсутствие сигнала. Данные с веб-камер обновляются каждые 15 минут, отмечается на сайте "Верхний Ларс".

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию, говорится в справке о Военно-Грузинской дороге, размещенной на "Кавказском узле". Советы для автомобилистов, решивших поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, опубликованы в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Примечание:

"Активисты призвали встретить День независимости Грузии в "Давид Гареджи"", "Южная Осетия решила закрыть границу с Грузией на время выпускных", "Военно-Грузинская дорога полностью открыта".

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