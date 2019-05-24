Пограничная территория Грузии и Южной Осетии. Фото Jelger Groeneveld - https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:South_Ossetia?uselang=ru#/media/File:Georgian_farmer_at_Khurvaleti_victim_of_borderization_by_Russian_and_South_Ossetian_troops.jpg

24 мая 2019, 08:14

Южная Осетия решила закрыть границу с Грузией на время выпускных

Пункты пропуска на границе с Грузией решено закрыть с 24 по 26 мая из-за усиления мер безопасности на время празднования "Последнего звонка" в школах, сообщил Комитет госбезопасности Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Южная Осетия нередко объявляет о закрытии границы с Грузией на несколько дней. В частности, с 25 по 27 мая 2018 года граница также была закрыта на время проведения выпускных вечеров в школах.

В Южной Осетии работают четыре пункта упрощенного пересечения границы с Грузией, которыми пользуются жители приграничных южноосетинских сел Хелчуа, Синагур, Карзман, а также населенных пунктов Ленингорского района.

Проход людей через КПП на границе с Грузией будет закрыт с 20.00 (19.00 мск) 24 мая в связи с усилением мер безопасности в период празднования "Последнего звонка" в школах, сообщила 23 мая пресс-служба Комитета госбезопасности Южной Осетии.

"Работа пунктов пропуска возобновится в 06.00 [05.00 мск] 26 мая в обычном режиме", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook.

Напомним, что с 4 февраля жители Южной Осетии не могут пересекать границу с Грузией по паспортам, им необходимо получить специальный пропуск в районных подразделениях КГБ.

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией. Подробная информация о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией, размещена в "Справочнике" "Кавказского узла".

Примечание:

"Два жителя Грузии задержаны на границе с Южной Осетией", "Южная Осетия объявила о закрытии границы с Грузией", "Грузия потребовала освободить задержанных на границе с Южной Осетией".

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