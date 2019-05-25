Активисты призвали встретить День независимости Грузии в "Давид Гареджи"

25 мая 2019, 14:42

Движение "Сила в единстве" предложило жителям Грузии отпраздновать День независимости в монастырском комплексе "Давид Гареджи" на спорном участке границы с Азербайджаном. Грузинская патриархия сочла нарушением договоренностей строительство дороги близ комплекса.

Как сообщал "Кавказский узел", в апреле азербайджанские пограничники несколько дней не давали монахам, паломникам и туристам попасть в монастырь Удабно с территории Грузии. 10 мая Грузинская патриархия констатировала, что доступ к монастырскому комплексу открыт. Комиссии двух стран договорились о встрече по демаркации границы. Однако позднее строительство дороги близ монастыря вновь обострило напряженность на границе. Азербайджанская сторона анонсировала автопробег на территории комплекса, а грузинские активисты – ответную акцию.

Спор из-за одной из важнейших культурных и религиозных достопримечательностей Грузии, монастырского комплекса "Давид Гареджи", продолжается из-за незавершенности процесса демаркации границы этой страны с Азербайджаном. В феврале президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Азербайджан объявила, что вопрос об общем участке границы будет решен до конца года. Азербайджанские политологи и историки полностью исключили возможность уступки Азербайджаном своей части монастырского комплекса. Они отметили, что Азербайджан считает его частью своей собственной истории. Грузия и Азербайджан имеют шансы разрешить конфликт мирно, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Лидер движения "Сила в единстве" Давид Кацарава призвал жителей Грузии отпраздновать День независимости страны, 26 мая, в комплексе "Давид Гареджи". "Друзья, мы получили обещание, что в воскресенье, 26 мая, собор Чичикури и Удабнский монастырь будут открыты. Собор Чичикури и Удабнский монастырь были закрыты после 16 мая для иностранных туристов, а также для любого гражданина Грузии. Мы призываем <...> поехать в Гареджи и отпраздновать День независимости Грузии <...>. Также просим прекратить строительство дороги, что нарушает все существующие соглашения о процессе делимитации", - написал он на своей странице в Facebook (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Движение "Сила в единстве", в частности, занимается патрулированием территории сел, находящихся близ линии разграничения с Южной Осетией, независимость которой не признается Грузией.

Настоящее празднование Дня независимости пройдет в комплексе "Давид Гареджи", а не на площади Свободы в Тбилиси, где сейчас сооружается площадка для танцев, заявил архимандрит монастыря "Давид Гареджи" Кирион. "Хотят развлечь нас, как детей, как будто бы все в порядке. Я думаю, власть в каком-то коррупционном сговоре с Азербайджаном и ничего не делает", - процитировал сегодня руководителя монастыря "ИнтерпрессНьюс".

Вопреки ожиданиям работы по прокладке дороги близ монастырского комплекса так и не прекратились, посетовал руководитель пресс-службы патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе. "С утра продолжается разрушение скалы. Тяжелую технику вместо того, чтобы вывести, усилили", - процитировало Андриа Джагмаидзе издание.

В Баку состоялось заседание Государственной комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы, сообщил МИД Грузии. "По итогам встречи стороны договорились совместно осмотреть спорные участки", - говорится в сообщении на сайте ведомства. МИД также отметил, что следующее заседание, дата которого пока не определена, пройдет в Тбилиси (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Никаких решений по спорным участкам границы пока не принято, сообщил заместитель министра иностранных дел Грузии, специальный представитель страны по делимитации и демаркации границы Лаша Дарсалия. "На грузино-азербайджанской границе есть несколько сложных участков, по которым ведется работа. На данном этапе решение не принято ни по одному из участков, пока позиции не согласованы", - процитировал сегодня Дарсалию на своем сайте Общественный вещатель Грузии.

Работа комиссии продолжится через несколько недель, когда на границе будут проведены необходимые работы, добавил Дарсалия. Позиция грузинской стороны состоит в том, что на территории монастырского комплекса не должны проводиться никакие работы, пока делимитационные комиссии не завершат работу, подчеркнул он.