Грузинские активисты рассказали о дорожных работах у комплекса "Давид Гареджи"

25 мая 2019, 01:13

Строительство дороги близ монастырского комплекса "Давид Гареджи" обострило напряженность на границе Грузии и Азербайджана. Азербайджанская сторона анонсировала автопробег на территории комплекса, а грузинские активисты – ответную акцию.

Как писал "Кавказский узел", в апреле азербайджанские пограничники несколько дней не давали монахам, паломникам и туристам попасть в монастырь Удабно с территории Грузии. 4 мая грузинские активисты выстроились в живую цепь на тропинке, ведущей к этой части монастырского комплекса "Давид Гареджи". Акция прошла под присмотром пограничников двух стран. Азербайджанские пограничники не мешают паломникам и туристам посещать монастырский комплекс, сообщила 10 мая Грузинская патриархия. Комиссии двух стран договорились о встрече по демаркации границы. Грузия и Азербайджан имеют шансы разрешить конфликт мирно, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Спор из-за одной из важнейших культурных и религиозных достопримечательностей Грузии, монастырского комплекса "Давид Гареджи", продолжается из-за незавершенности процесса демаркации границы этой страны с Азербайджаном. В феврале президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Азербайджан объявила, что вопрос об общем участке границы будет решен до конца года. Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские политологи и историки полностью исключили возможность уступки Азербайджаном своей части монастырского комплекса. Они отметили, что Азербайджан считает его частью своей собственной истории.

Азербайджанская сторона расширяет дорогу к монастырскому комплексу, из-за работы бульдозера передвижение туристов и паломников по территории ограничено, сообщил 24 мая телеканал "Рустави 2".

О частичном запрете на передвижение съемочной группе канала сообщили грузинские пограничники. Они объяснили, что запрет является временным. Дорожные работы близ границы велись на фоне заседания двусторонней комиссии Грузии и Азербайджана по делимитации границы, которое проходило 23-24 мая в Баку, но никаких комментариев по поводу этих работ от официальных лиц Грузии и Азербайджана не поступало. Делегации на встрече возглавляли заместители министров иностранных дел Азербайджана и Грузии Халаф Халафов и Лаша Дарсалия.

Лидер движения "Сила в единстве" Давид Кацарава опубликовал в Facebook видео, на котором видно строительство дороги с высоты птичьего полета. По информации активиста, работы на границе ведутся уже десять дней. Он выразил недоумение, что во время заседания комиссии работы продолжались, а никакой информации о ходе переговоров в Баку не обнародовано, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Настоятель одного из монастырей комплекса архимандрит Кириан раскритиковал грузинские власти за отсутствие реакции на действия азербайджанской стороны. Монастырский комплекс является памятником исторического и культурного наследия, работа бульдозеров на его территории запрещена, заявил он.

"У государства есть много инструментов, чтобы приостановить этот процесс. В пограничной зоне нельзя выполнять такие работы", – заявил архимандрит Кириан в эфире "Первого радио" (перевод корреспондента "Кавказского узла").

В азербайджанском сегменте Facebook распространилась информация о проведении автопробега к территории монастырского комплекса 28 мая. В этот день Азербайджан отмечает государственный праздник – День республики. "Мы приглашаем всех на автогонку "Кешикичидаг", чтобы отпраздновать День Республики 28 мая", – говорится в посте, опубликованном 13 мая на странице "Кешикчидагский государственный историко-культурный заповедник" в Facebook.

"Наверное, они проводят дорогу, чтобы 28 мая, как анонсировали, туда привести людей. Мы точно не знаем, что планируется, наверное, хотят показать, что это их территория. Мы намерены 28 мая с утра поехать туда всем миром", – цитирует слова активиста Миши Хокришвили 24 мая "Эхо Кавказа".

Министр иностранных дел Давид Залкалиани 23 мая призвал дождаться результатов работы комиссии по делимитации границы. "Призываю всех воздержаться от эмоциональных заявлений. Мы будем исходить из наших государственных интересов и тех стратегических отношений, которые нас связывают", – заявил он в эфире Общественного вещателя (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

Аналогичную позицию выразил первый заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Михаил Гиоргадзе. "Естественно, мы ожидаем результатов работы этой комиссии. Компромиссы, противоречащие государственным интересам Грузии, обсуждаться не будут", – сказал он в эфире телеканала "Имеди".

Депутат азербайджанского парламента, глава комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров призвал грузинских активистов не политизировать ситуацию вокруг монастырского комплекса.

"Некоторые силы хотят испортить отношения между Грузией и Азербайджаном. В Грузии некоторые неопытные политики раздувают этот вопрос. Не надо его раздувать, этот вопрос будет решен", – приводит слова Аскерова 24 мая грузинский "Первый канал".