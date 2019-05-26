Ураган нанес ущерб жителям Южной Осетии

26 мая 2019, 07:36

Аварийные службы устраняют последствия ураганного ветра в Южной Осетии, в результате которого повреждены кровли домов и повалены деревья.

Сильный дождь с градом и ураганный ветер начались в Южной Осетии 25 мая. В Цхинвале в результате стихии повреждены крыши частных домов и многоэтажного. В нескольких местах по городу повалены деревья.

Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев поручил соответствующим службам заняться подсчетом ущерба и ликвидацией последствий стихии. Он назвал ситуацию в Цхинвале чрезвычайной. "В подобных случаях для восстановления разрушенного хозяйства финансовые средства выделяются из резервного фонда правительства. К работам по ремонту кровли должны приступить немедленно", - процитировало Эрика Пухаева 25 мая ИА "Рес".

На ущерб от стихии пожаловались также жителей районов Южной Осетии. В нескольких деревнях Дзауского района повалены деревья, в селе Дменис Цхинвальского района повреждены крыши домов. На местах работают аварийные службы и спасатели МЧС, пишет "Эхо Кавказа".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Цхинвале без осадков, ветер скоростью 7 метров в секунду, температура воздуха +19 градусов. Вечером скорость ветра снизится до 3 метров в секунду, температура воздуха - до +12 градусов. 27 мая также без осадков, скорость ветра составит 7 м/с, температура - до +17. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.