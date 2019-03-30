Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 170 обстрелах за неделю

30 марта 2019, 23:37

Азербайджанские солдаты с 24 по 30 марта сделали тысячу выстрелов по позициям Армии обороны, заявило военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", с 17 по 23 марта Нагорный Карабах насчитал 180 случаев нарушения перемирия азербайджанской стороной.

26 марта Минобороны Армении обвинило азербайджанских военных в попытке приблизить свои позиции к армянским. В ответ на предупреждение солдаты Азербайджана открыли огонь, заявила армянская сторона. Военное ведомство Азербайджана утверждает, что это ложь. Опрошенные "Кавказским узлом" армянские военные эксперты указали на планомерное укрепление Азербайджаном боевых позиций.

За очередные семь дней Вооруженные силы Азербайджана открывали огонь на линии соприкосновения войск 170 раз, заявило Минобороны Нагорного Карабаха. По данным ведомства, огонь велся из стрелкового оружия разного калибра, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

На сайте Минобороны Азербайджана к 23.30 мск 30 марта не появилось комментариев относительно данного заявления. При этом Азербайджан ежедневно сообщает об обстрелах со стороны Армении и Нагорного Карабаха. Так, сегодня утром министерство обороны Азербайджана заявило о 22 обстрелах за сутки. Всего же с 24 по 30 марта Азербайджан, по подсчетам "Кавказского узла", сообщил в общей сложности о 154 обстрелах.

В зоне конфликта регулярно проводит мониторинги миссия ОБСЕ, однако нарушений она не фиксирует. Так, 28 марта без происшествий завершился очередной выезд миссии на позиции Нагорного Карабаха и Азербайджана.

После апрельского обострения карабахского конфликта в 2016 году стороны объявили о режиме прекращения огня, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на перемирие, обстрелы на линии соприкосновения войск фиксируются ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", подготовленной "Кавказским узлом".

"Кавказский узел" размещает новости о событиях в зоне карабахского конфликта событиях на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".