Военные эксперты указали на планомерное укрепление Азербайджаном боевых позиций

28 марта 2019, 20:53

Азербайджан придвигает свои позиции к армянским на случай широкомасштабной войны, считает военный обозреватель Самвел Агабабян. Работы на границе с Арменией активно ведутся уже полгода, сообщил военный аналитик Айк Хачикян. Армянские политологи, как и их азербайджанские коллеги, связали перестрелку близ села Бердаван с предстоящей встречей Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.

Как сообщал "Кавказский узел", Минобороны Армении обвинило азербайджанских военных в попытке приблизить 26 марта свои позиции к армянским. В ответ на предупреждение солдаты Азербайджана открыли огонь, заявила армянская сторона. Военное ведомство Азербайджана утверждает, что это ложь.

Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские военные эксперты связали эскалацию в зоне конфликта с предстоящей встречей Алиева и Пашиняна в Вене. Перестрелка, может стать поводом для армянской стороны уйти от вопросов по урегулированию конфликта и свести переговоры к мерам по снижению напряженности, заявил член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы. После возникшей напряженности в зоне конфликта Армения сможет упрекнуть Азербайджан в том, что переговоры не приносят результата, предположил бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Араз Исазаде.

Армянские эксперты сочли инцидент провокацией перед встречей в Вене

Инцидент в Бердаване привлек внимание из-за относительного спокойствия на границе, указал политический обозреватель Lragir.am Акоп Бадалян. "Данный инцидент надо рассматривать в контексте информационного и психологического противостояния. Азербайджан пытается на информационном поле укрепить свои позиции, сообщив, в частности, о гибели своего солдата", - сказал он.

26 марта в результате обстрела с армянской стороны на Физулинском направлении фронта погиб азербайджанский солдат Эллез Эллезов, заявило Минобороны Азербайджана.

За инцидентом 26 марта стоит желание Азербайджана извлечь политические дивиденды, обвинив Армению в срыве душанбинского соглашения, заявил Бадалян корреспонденту "Кавказского узла".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 28 сентября 2018 года в Душанбе встретились на саммите стран СНГ, где решили создать механизм оперативной связи для предотвращения нарушений перемирия между сторонами карабахского конфликта. После этого напряженность в зоне конфликта снизилась: Азербайджан стал фиксировать не порядка 100 обстрелов в сутки, а два-три десятка. Однако член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы предположил, что если с Азербайджаном в ближайшее время не начнутся предметные переговоры, то ситуация может вновь обостриться.

Эксперт Армянского института международных вопросов и безопасности, политолог Армен Варданян также считает, что инцидент напрямую связан с запланированной встречей. "Азербайджан традиционно в преддверии встреч шел на провокации, пытаясь оказать давление. Зная, что армянская сторона пресечет попытку изменения межпозиционного расстояния, Азербайджан намерено пошел на этот шаг. Армения должна вернуть на стол переговоров Венские соглашения 2016 года, которые позволят выявить нарушителя и пресечь такие инциденты в будущем", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Обстановка у села Бердаван спокойная

Староста села Бердаван Смбат Мугдусян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что село уже больше года не обстреливается со стороны азербайджанских позиций. "После убийства азербайджанскими военными местного жителя в 1994 году в селе не возделываются свыше ста гектаров пахотных земель. Они находятся в непосредственной близости от их позиций. А так, село обстреливали, в том числе из минометов. В сентябре 2015 года от попадания снаряда РСЗО TR-107 погибли две женщины", - заявил он.

Айк Хачикян: Азербайджан уже полгода укрепляет свои позиции

Азербайджанская сторона начала инженерные работы на границе с Арменией еще в октябре 2018 года, после замены там мотострелковой бригады пограничными войсками, заявил корреспонденту "Кавказского узла" аналитик военно-аналитического портала Razm.info Айк Хачикян. По его словам, проводились работы по укреплению дорог к позициям и самих позиций. Строились новые позиции, к ним прокладывалась дороги, добавил он.

"Погранвойска стали создавать и улучшать боевую инфраструктуру. Укрепления если и не создают прямой угрозы, то дают возможность доминировать и ослабить возможности армянских вооруженных подразделений держать под прицелом, к примеру, рокадную дорогу", - пояснил Хачикян.

Перестрелки в этом направлении прежде происходили, но в последнее время было спокойно, отметил Айк Хачикян. Близлежащие армянское и азербайджанское села перестрелка 26 марта не затронула, сказал военный обозреватель. "В непосредственной близости от места инцидента находятся армянское село Бердаван и азербайджанское село Кемерлы. Во время перестрелки армянское село не обстреливали. Не было также сообщений об обстреле азербайджанского села, иначе было бы много шума", - подчеркнул он.

Razm.info провел расследование, заявив по его итогам, что инженерные и строительные работы в направлении села Бердаван проводились в четырех пунктах с октября 2018 года по февраль 2019 года. Всего с октября 2018 года Вооруженные силы Азербайджана проводят инженерные работы на 17 участках армяно-азербайджанской границы, начиная с самой северной ее точки вплоть до села Джафарлы Газахского района Азербайджана, говорится в публикации от 27 марта.

Самвел Агабабян: Азербайджан готовится к широкомасштабной войне

Расстояние между позициями Армении и Азербайджана, когда-то исчислявшееся километрами, сокращается по всей линии фронта уже 20 лет, заявил корреспонденту "Кавказского узла" военный обозреватель, автор блога "Военно-промышленный комплекс Армении" Самвел Агабабян. "Вначале любая активность Азербайджана подавлялась, однако в определенный момент армянским подразделениям было запрещено пресекать инженерные работы противника. В итоге азербайджанская сторона получила возможность сокращать межпозиционное расстояние, местами доведя его до семидесяти метров. Именно этот факт, наряду с другими, привел к Апрельской войне 2016 года", - сказал Агабабян.

В ночь на 2 апреля 2016 года в зоне карабахского конфликта начались бои с применением танков, авиации и артиллерии. 5 апреля стороны конфликта заявили о перемирии. "Кавказский узел" подготовил хронику "Обострение конфликта в Карабахе. Апрель 2016: хроника".

Работы не прекращались азербайджанской стороной и после обострения конфликта в 2016 году, добавил военный обозреватель. "Широко известно сокращение межпозиционного расстояния на нахичеванском направлении", - указал он.

8 июня 2018 года пресс-служба Отдельной общевойсковой армии Нахичеванской автономной республики Азербайджана заявила о восстановлении контроля над селом Гюннют и окрестными высотами, оборудовании новых огневых точек. Армения и Нагорный Карабах обвинили Азербайджан в дезинформации. Новые огневые точки не могут создать угрозы, это попытка Азербайджана отвлечь часть армянских сил с карабахского на нахичеванское направление, заявили опрошенные "Кавказским узлом" армянские эксперты. При этом азербайджанские эксперты заявили, что восстановление контроля над высотами в окрестностях села Гюннют дало азербайджанской армии стратегическое преимущество, которое может быть использовано в случае новой войны в Нагорном Карабахе

Укрепление боевых позиций связано не только с намерениями занять доминирующее положение на данном участке, но и с подготовкой к широкомасштабной войне, считает Самвел Агабабян. "Стремление занять более выгодную позицию необходимо рассматривать не столько в логике линии противостояния – обстрелов, диверсий или снайперской войны, - сколько в логике подготовки к началу широкомасштабных боевых действий – скрытной переброски и развертывания основных армейских подразделений для нанесения внезапного удара", - отметил военный обозреватель.

С политической точки зрения, приближение боевых позиций может оказать негативное воздействие на восприятие жителями приграничных сел уровня своей безопасности, считает Агабабян. "Такое восприятие будет объективным, так как азербайджанские подразделения часто не просто целенаправленно обстреливают армянские села, но и ведут прицельный огонь по местным жителям", - сказал он.

"Кавказский узел" размещает новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".