Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах с армянской стороны

30 марта 2019, 09:46

Военнослужащие Армении 22 раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения войск, применив крупнокалиберные пулеметы, заявило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 марта Азербайджан насчитал 21 случай обстрела своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана.

Обстрелы велись как с территории Армении, так и с позиций, находящихся на территории, подконтрольной властям Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 9:45 мск 30 марта не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Стороны карабахского конфликта объявили о перемирии после боевых действий в апреле 2016 года, сообщается в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако сообщения об обстрелах на линии соприкосновения войск поступают ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", подготовленной "Кавказским узлом".

"Кавказский узел" публикует новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война" .