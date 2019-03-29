Азербайджанские танки на учениях. 4 июля 2018 года. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана, https://mod.gov.az

29 марта 2019, 10:33

Азербайджан насчитал 21 обстрел в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам, в том числе в двух приграничных селах, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел, зафиксировав 20 нарушений режима прекращения огня. Однако плановый мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск не выявил нарушений режима прекращения огня.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли и Гаймаглы Газахского района.

Комментариев по поводу этого заявления на сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 10.30 мск нет.

Стороны заявили о перемирии после военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако договоренность о прекращении огня не остановила противостояния сторон, обстрелы на линии соприкосновения войск фиксируются ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", подготовленной "Кавказским узлом".

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война" .

Примечание:

"Солдат погиб в Нагорном Карабахе", "Минобороны Азербайджана отрицает гибель четырех солдат", "Азербайджан сообщил о втором за сутки сбитом беспилотнике".

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