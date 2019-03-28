28 марта 2019, 22:01

Миссия ОБСЕ не зафиксировала обстрелов в зоне карабахского конфликта

Плановый мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск не выявил нарушений режима прекращения огня, сообщили МИД Нагорного Карабаха и Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром Минобороны Азербайджана заявило о 20 обстрелах своих позиций за сутки.

Сегодня, согласно достигнутой с властями Нагорного Карабаха договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг северо-западнее села Сейсулан Мартакертского района, нарушений не выявлено, передал корреспондент "Кавказского узла" информацию пресс-службы МИД Нагорного Карабаха.

Представители ОБСЕ провели сегодня мониторинг и на территории Тертерского района Азербайджана, он завершился без инцидентов, информировало на своем сайте министерство обороны Азерайджана.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило вооруженного противостояния, следует из материала "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Сообщения об обстрелах на линии соприкосновения войск поступают ежедневно в течение более двух лет, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной "Кавказским узлом". При этом мониторинги, которые проводит миссия ОБСЕ, нарушений не выявляют. Так, о спокойной ситуации в зоне конфликте представители ОБСЕ отчитались и 12 марта.

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война" . В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Эксперты заявили об активной роли России в предстоящих переговорах по карабахскому вопросу", "49 раненных в Карабахе находятся в ереванском госпитале", "Минобороны Азербайджана обвинило Армению в попытке сорвать поиск тел".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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  • Военные эксперты указали на планомерное укрепление Азербайджаном боевых позиций

    Азербайджан придвигает свои позиции к армянским на случай широкомасштабной войны, считает военный обозреватель Самвел Агабабян. Работы на границе с Арменией активно ведутся уже полгода, сообщил военный аналитик Айк Хачикян. Армянские политологи, как и их азербайджанские коллеги, связали перестрелку близ села Бердаван с предстоящей встречей Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.

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