Миссия ОБСЕ не зафиксировала обстрелов в зоне карабахского конфликта

28 марта 2019, 22:01

Плановый мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск не выявил нарушений режима прекращения огня, сообщили МИД Нагорного Карабаха и Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром Минобороны Азербайджана заявило о 20 обстрелах своих позиций за сутки.

Сегодня, согласно достигнутой с властями Нагорного Карабаха договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг северо-западнее села Сейсулан Мартакертского района, нарушений не выявлено, передал корреспондент "Кавказского узла" информацию пресс-службы МИД Нагорного Карабаха.

Представители ОБСЕ провели сегодня мониторинг и на территории Тертерского района Азербайджана, он завершился без инцидентов, информировало на своем сайте министерство обороны Азерайджана.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило вооруженного противостояния, следует из материала "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Сообщения об обстрелах на линии соприкосновения войск поступают ежедневно в течение более двух лет, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной "Кавказским узлом". При этом мониторинги, которые проводит миссия ОБСЕ, нарушений не выявляют. Так, о спокойной ситуации в зоне конфликте представители ОБСЕ отчитались и 12 марта.

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