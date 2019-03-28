Военная техника армии Азербайджана. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=21985

28 марта 2019, 09:07

Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел

Позиции азербайджанской армии 20 раз подверглись обстрелам, в том числе в селах двух граничащих с Арменией районов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 27 марта Азербайджан насчитал 24 обстрела своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селах Гаймаглы, Гызылгаджылы Газахского района и в селах Геяли, Заманлы Гедабекского района. Оба района граничат с Арменией.

Комментариев по поводу этого заявления на сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 08.50 мск нет.

Стороны заявили о перемирии после военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако договоренность о прекращении огня не остановила противостояния сторон, обстрелы на линии соприкосновения войск фиксируются ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", подготовленной "Кавказским узлом".

Напомним, 26 марта Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные попытались приблизить свои позиции к армянским и открыли огонь в ответ на предупреждение. Военное ведомство Азербайджана опровергло эту информацию, сообщив о гибели солдата на другом участке фронта.

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война" .

Примечание:

"Солдат погиб в Нагорном Карабахе", "Минобороны Азербайджана отрицает гибель четырех солдат", "Азербайджан сообщил о втором за сутки сбитом беспилотнике".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

28 марта 2019, 08:07

  • Женщина-пилот обвинила Минобороны Грузии в дискриминации

    Министерство обороны Грузии в иске в Тбилисский городской суд потребовало от военной женщины-пилота Екатерины Квливидзе выплатить штраф за преждевременное расторжение контракта. Военная летчица подала ответный иск против оборонного ведомства.

28 марта 2019, 08:03

28 марта 2019, 07:37

28 марта 2019, 07:13

  • Защита рассказала об отказах расследовать жалобы врача Амаханова на пытки

    Адвокаты краснодарского врача Чингиза Амаханова, который обвиняется в организации заказного убийства, подали новую жалобу в Следственный комитет на пытки, поскольку по прежним заявлениям следствие отказалось возбуждать уголовное дело. Процесс против Амаханова близится к завершению, однако доказательства в подтверждение его невиновности отклоняются судом, рассказали защитники. Состояние здоровья подсудимого вызывает опасения, заявила его супруга.

28 марта 2019, 06:24

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Новости

Все новости

Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Персоналии

Все персоналии