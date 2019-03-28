Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел

28 марта 2019, 09:07

Позиции азербайджанской армии 20 раз подверглись обстрелам, в том числе в селах двух граничащих с Арменией районов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 27 марта Азербайджан насчитал 24 обстрела своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селах Гаймаглы, Гызылгаджылы Газахского района и в селах Геяли, Заманлы Гедабекского района. Оба района граничат с Арменией.

Комментариев по поводу этого заявления на сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 08.50 мск нет.

Стороны заявили о перемирии после военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако договоренность о прекращении огня не остановила противостояния сторон, обстрелы на линии соприкосновения войск фиксируются ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", подготовленной "Кавказским узлом".

Напомним, 26 марта Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные попытались приблизить свои позиции к армянским и открыли огонь в ответ на предупреждение. Военное ведомство Азербайджана опровергло эту информацию, сообщив о гибели солдата на другом участке фронта.

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война" .