Подросток задержан за публикацию интимного видео с грузинским депутатом

27 марта 2019, 17:49

Подросток задержан вскоре после обнародования ролика о личной жизни депутата парламента Грузии Екатерины Беселии, отчиталось сегодня МВД. Беселия раскритиковала полицию за то, что не найден заказчик распространения компрометирующих видео.

Как сообщал "Кавказский узел", после публикации в интернете первого видео о личной жизни депутата Екатерины Беселии, 1 февраля, были задержаны 17 подозреваемых в посягательстве на тайну личной жизни. Троих из них арестовали, остальные отпущены на свободу под залог. 9 февраля полиция сообщила о том, что отбывающий наказание в тюрьме Армении житель Грузии был заподозрен в том, что первым разместил в соцсети со своего телефона видеоролик с депутатом. 13 февраля был задержан еще один подозреваемый в распространении видео, житель Зугдиди Заал Латария.

Видео интимного содержания, касающееся жизни депутата парламента Екатерины Беселии, появилось в сети после того, как она открыто выступила против списка кандидатов в судьи Верховного суда и ушла с поста председателя юридического комитета парламента. 22 февраля, протестуя против отказа парламентариев поддержать законопроект о пятилетнем моратории на бессрочное назначение судей, Беселия объявила о выходе из правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение".

В интернете вновь появились кадры личной жизни Екатерины Беселии, сообщило сегодня МВД Грузии, не уточнив, прежнее это видео или новое. По словам министра внутренних дел Натии Мезвришвили, по подозрению в распространении видео задержан подросток.

"Насколько мне известно, подросток, который загрузил видео, признает совершенные им действия. Какого-то личного интереса у него не было. Он обычный гражданин. Он просто загрузил видео на Youtube. Заказчик на данном этапе не выявлен", - процитировала сегодня министра "Грузия Online".

О новой публикации видео правоохранителям сообщила главный редактор грузинской газеты "Хроника +" Ирма Киладзе. "Один неизвестный мне пользователь [интернета] сообщил, что на одном из видеопорталов вновь выложена видеозапись личной жизни Екатерины Беселии и предложил мне обратиться в правоохранительные органы, чтобы заблокировали эту запись", - пояснила Киладзе в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2" (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

Екатерина Беселия связала появление видео со своим выходом из правящей партии. В эфире телекомпании она выразила возмущение тем, что полиция до сих пор не нашла заказчика первой компрометирующей ее публикации.

Ранее, 26 марта, Беселия заявила, что по ошибке получила письмо, адресованное депутатам от "Грузинской мечты". Беселия утверждает, что там, помимо оскорблений в ее адрес, содержалась инструкция о поведении по отношению к ней на заседании парламента. В ответ на это председатель фракции "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе предложил опубликовать любое из рассылавшихся депутатам писем, если она пояснит, о каком именно идет речь, сообщили сегодня "Новости-Грузия".

Напомним, что вслед за Екатериной Беселией фракцию "Грузинской мечты" в парламенте покинули еще пять депутатов. В результате правящая партия лишилась конституционного большинства.