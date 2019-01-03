Грузинские чиновники оштрафованы за ошибки в декларациях

03 января 2019, 04:28

Восемь мэров городов и районов Грузии, а также депутаты, чиновники министерств и судьи получили штрафы от Бюро публичной службы после проверки их имущественных деклараций.

Как сообщал "Кавказский узел" , в октябре 2018 года телекомпания "Рустави 2" выпустила ряд сюжетов о недвижимости чиновников, которую они приобрели после прихода к власти "Грузинской мечты". Расследование, на какие средства были приобретены дома, не ведется, заявил руководитель избирательного штаба кандидата от объединенной оппозиции Григола Вашадзе.

Бюро публичной службы страны нашло погрешности в заполненных чиновниками Грузии декларациях за 2018 год, в числе оштрафованных за нарушения в документе оказались мэр Кутаиси Георгий Чиргвая, мэр района Самтредия Валерьян Поцхверия, мэр района Багдади Арчил Гогсадзе, мэр района Зестафони Кахабер Махатадзе, мэр района Ткибули Темур Чубинидзе, мэр района Хони Ладо Джурхадзе, мэр района Аспиндза Ростом Маграквелидзе и мэр района Озургети Константин Шарашенидзе, написал 2 января "Спутник Грузии" .

Также штрафы были назначены членам горсовета Тбилиси, председателям горсоветов Цаленджиха и Сенаки, председателям администраций Чиатурского, Ланчхутского и Хонского районов, отмечает издание.

Бюро публичной службы также выписало штрафы заместителю министра по охране окружающей среды и сельского хозяйства Юрию Нозадзе, бывшему Народному защитнику Уче Нануашвили, члену совета Национального банка Важе Джанкарашвили и бывшему главе департамента автомобильных дорог министерства инфраструктуры и регионального развития Георгию Сетуридзе, среди оштрафованных государственных деятелей оказались 59 членов парламента и несколько судей, передают "Новости Грузии".

Размер штрафа составил 20 процентов от получаемой чиновниками заработной платы, пишет издание.

Комментариев от оштрафованных чиновников относительно наказания не поступало.