Активист потребовал списать долги жителей Волгоградской области за газ

24 января 2019, 21:50

Прокуратура Волгоградской области должна принять меры для списания долгов жителей региона по примеру прокуратуры Чечни, заявил активист Роман Зайцев. Областные депутаты не решились выступить с таким требованием, отметил оппозиционер.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 января прокуратура Чечни сообщила о том, что Заводской райсуд Грозного удовлетворил иск ведомства, обязав компанию "Газпром межрегионгаз Грозный" списать "безнадежную к взысканию задолженность населения" в размере более девяти миллиардов рублей. Одним из оснований для списания, указанных в иске, был риск роста социальной напряженности. Генпрокуратура сочла иск необоснованным и 22 января указала республиканскому ведомству поддержать апелляцию "Газпрома".

После известия о решении грозненского суда в прокуратуру с запросами о списании долгов за услуги ЖКХ по аналогии с Чечней обратились депутаты ряда других регионов. По подсчетам "Кавказского узла", требования касаются не менее 17 субъектов Российский Федерации, в том числе Астраханской и Ростовской областей. Глава Чечни, объяснивший долги республики двумя военными кампаниями, изношенностью сетей и проблемами с учетом потребителей, призвал регионы России решать проблемы с долгами за газ, не упоминая Чечню. Пресс-секретарь президента России заявил, что ситуация является "чрезвычайно сложной", отмечается в справке "Газовый бунт: списание долгов Чечне возмутило регионы", опубликованной на "Кавказском узле".

Координатор "Открытой России" в Волгоградской области Роман Зайцев направил сегодня обращение к прокурору региона с просьбой принять меры для списания долгов местных жителей за газ. Наличие в Волгоградской области 15 тысяч должников за газ, а также постоянное снижение уровня жизни в регионе могут послужить причиной роста социальной напряженности, заявил активист, повторяя аргументацию прокуратуры Чечни.

"Кроме того, считаю нужным отметить, что, как показывают результаты социологических опросов, одним из главных запросов граждан является социальная справедливость. Достаточно трудно говорить о социальной справедливости в условиях, когда жителей одного из регионов освобождают от оплаты долгов, а жителям других регионов грозят отключить газ", - говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

"Если жителям Чечни можно прощать долги, то почему этого нельзя делать в других регионах? Неужели экономическая ситуация в других регионах настолько лучше? Конечно, нет. Волгоградцы хотя справедливости и равного отношения ко всем жителям страны", - сказал Роман Зайцев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, активисты намеревались адресовать аналогичный запрос и местным депутатам. "Решили, что если депутаты все это время не решились на такое обращение в прокуратуру, то не стоит ждать от них смелости в отстаивании интересов большинства жителей Волгоградской области", - констатировал Роман Зайцев.

Отметим, что ранее, 23 декабря 2018 года, шесть пикетчиков в Волгограде потребовали от властей сдержать рост цен на жилищно-коммунальные услуги. Они заявили, что повышение тарифов на фоне низких пенсий и уровня бедности недопустимо.