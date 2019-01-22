Генпрокуратура поддержала отказ "Газпрома" списать долги жителям Чечни

22 января 2019, 15:48

Прокуратура Чечни необоснованно подала к "Газпрому" иск о списании долгов местных абонентов, поэтому ведомству поручено поддержать апелляцию компании, рапортовала сегодня Генпрокуратура.

Как писал "Кавказский узел", 16 января прокуратура Чечни сообщила о том, что Заводской райсуд Грозного удовлетворил иск ведомства, обязав компанию "Газпром межрегионгаз Грозный" списать "безнадежную к взысканию задолженность населения" в размере более девяти миллиардов рублей. Компания "Газпром межрегионгаз Грозный" обжаловала решение суда. При этом в компании заявили, что сумма долга в решении суда не фигурирует. Прокуратура республики, в свою очередь, удалила сумму задолженности из пресс-релиза о судебном решении.

После известия о решении грозненского суда в прокуратуру с запросами о списании долгов за услуги ЖКХ по аналогии с Чечней обратились депутаты и других регионов. Пресс-секретарь президента России назвал просьбу региональных депутатов списать долги за газ "сложным вопросом". Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни и юристы заявили, что списание возникшей задолженности едва ли коснется простых людей.

Срок взыскания долгов, относительно которых прокуратура Чечни подала иск к "Газпрому", действительно истек, однако это не единственное условие списания задолженности, отметила Генпрокуратура России.

"Такая задолженность подлежит списанию только в случае признания ее нереальной для взыскания. Нереальность взыскания определяется самостоятельно хозяйствующим субъектом", - пояснило ведомство. Генпрокуратура обратила внимание прокурора Чечни на недопустимость вмешательства в хозяйственную деятельность организаций. В связи с подачей иска против "Газпрома" начата служебная проверка, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Генеральной прокуратуры России.

Заводской райсуд Грозного вынес свое решение 20 декабря 2018 года, списать долги "Газпром межрегионгаз Грозный" должен был в месячный срок, отмечается в сообщении.

Отметим, что 21 января ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" сообщило на своем сайте, что решение Заводского райсуда Грозного касается задолженности с 1 января 2007 года по 30 сентября 2015 года. Эта сумма составила 9,353 миллиарда рублей при общем объеме долга жителей Чечни за газ на 1 декабря 2018 года в 13,2 миллиарда рублей.