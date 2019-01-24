Электрический столб. Фото: Юрий Гречко / Югополис

24 января 2019, 15:11

Около миллиона рублей переплаты за свет возвращено жителям Волгоградской области

С 2013 по 2016 год жителям Жирновска неправильно рассчитывалась оплата электроэнергии на общедомовые нужды, сообщила сегодня Инспекция госжилнадзора Волгоградской области.

По данным ведомства, проверка соблюдения требований начисления оплаты за электроснабжение была проведена после обращения жителей Жирновска.

"Были выявлены нарушения при начислении платы за электроснабжение на общедомовые нужды с 1 января 2013 года по 31 декабря 2016. При определении объемов коммунальной услуги не были использованы, либо частично принимались площади нежилых помещений", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области.

Согласно сообщению, "ПАО "Волгоградэнергосбыт" произвело перерасчет платы потребителям, проживающим в Жирновске, на общую сумму 962 тысяч 935 рублей".

При этом в 2017 году глава филиала "Жирновские магистральные электрические сети" Фёдор Вальтер отмечал, что "за последние три года не зарегистрировано ни одного внепланового отключения электроэнергии по вине работников электросетей". "Участвуя в программе энергосбережения, Жирновские МЭС активно внедряют прогрессивные методы учета и экономии электроэнергии", - приводились его слова в сообщении от 21 декабря 2017 года на сайте Администрации Жирновского городского поселения.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением информации о возврате денег от жителей Жирновска. По данным на 14.40 мск, на сайте ПАО "Волгоградэнергосбыт" также нет данных о перерасчете платежей.

Напомним, что ранее жители Волгограда жаловались на ошибки в платежных документах за капитальный ремонт.

Примечание:

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